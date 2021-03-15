Çocuklara faydalı içerikler üreten 'Sertaç Abi' artık Bekir Develi'nin kanalında

Başta YouTube olmak üzere Facebook, Twitter, ve Instagram gibi platformlar, küçük yaştaki çocuklar için sakıncalı olabilecek çok sayıda içerik barındırıyor. Bu içerikleri sınırlandırmanın çeşitli yöntemleri var. Ama yine de bu özellikler milyonlarca kişi tarafından aktif olarak kullanılmıyor. Üstelik gereken filtreleme de başarılı şekilde yapılamıyor. Dolayısıyla özellikle ilkokul çağındaki çocuklar kendileri için sakıncalı olabilecek içeriklere maruz kalabiliyor. Akıllı telefon ya da tabletten saatlerce video izleyen çocuklarda beklenmedik sonuçlar ortaya çıkabiliyor. İşin bağımlılık boyutu bir yana 'zehirli' sayılabilecek videolar da ciddi bir problem oluşturuyor.

Kültürel değerlere sahip çıkan biri var: Sertaç Abi

Ama tüm bunlara rağmen çocuklara özel bilgilendirici içerikler oluşturan kanallar da var. Özellikle eğlence ve eğitimi bir arada sunan YouTube kanalları, 'zararlı' içeriklerin tam tersi etki yapıyor. Bu kapsamda Sertaç Abi isimli YouTube kanalını örnek göstermekte yarar var. Zira kanalın açıklama kısmında da özellikle belirtildiği gibi Sertaç Güngör aslında kendi kültürümüze, değerlerimize ve medeniyetimize uygun içeriklerle çocukları hem eğlendiriyor hem de bilgilendiriyor.

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Kanal içeriği daha çok ilkokul çağındaki çocuklara hitap ediyor. Sertaç Abi, bu yaştaki çocukların çok fazla zaman ayırdığı PUBG Mobile, Minecraft, Roblox gibi oyunları özel olarak anlatıyor. Kendine has üslubuyla birlikte kültürel değerler konusunda da epey hassas davranıyor.

'Sertaç Abi' YouTube'daki popülerliğini şimdilerde daha büyük bir mecraya taşıdı. Türkiye'nin tanınmış televizyoncularından Bekir Develi'nin 2020 yılında kendi adıyla açtığı ve kısa sürede 500 yüz bin aboneye ulaşan kanalında programa başlayan Sertaç Abi, ilk iki haftada büyük ilgi gördü. Pazar günleri sabah 10'da canlı olarak ekrana gelen 'Sertaç Abi ile Oyun Canavarı' şimdiden 50 bin izlenme ortalamasını yakaladı ve yüzlerce yorum aldı. Çocuklar ile canlı yayında oyun oynayan, geçilmez elleri geçen Sertaç abi, bin TL'ye varan play kod da hediye ediyor.

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Peynir Gemisi, Çocuklar İçin Siyer, Herkes İçin Siyer, Kalanlar, Tarih Yerinde Anlatılır ve Keşke Benim Olsa gibi özel programlarla izleyicilerin karşısına çıkan Bekir Develi, kendi YouTube kanalındaSertaç Abi ile kapsamlı bir röportaj da gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saatlik videoda; çocuklar YouTube'ta kimleri izliyor, oyunlarla birlikte gelen tuzaklar ya da dijital dünyadaki tuzakları anlatan Sertaç Güngör, kendine has üslubuyla da küçük izleyicilerinin dikkatini çekiyor.