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Deprem bölgesine yardım götürme bahanesiyle uyuşturucu sevkiyatı: 2 kişi tutuklandı

Adana’da durdurulan bir kamyonette depremzedeler için hazırlandığı belirtilen kolilerde su, çocuk bezi ve ayakkabıların arasına gizlenmiş 107 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı

14:49 . 12/02/2023 Pazar
AA
Su, çocuk bezi ve ayakkabıların arasına gizlenmiş 107 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Su, çocuk bezi ve ayakkabıların arasına gizlenmiş 107 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapacağını belirlediği 2 kişiyi takibe aldı. Ekipler, şüphelilerin kullandığı kamyoneti Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda durdurdu.

ÇOCUK BEZİ VE AYAKKABILARIN İÇİNE GİZLEMİŞLER

Deprem bölgesine yardım malzemesi götürdüklerini belirten zanlıların aracında narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda su, çocuk bezi ve ayakkabı kolilerinin arasına gizlenmiş paketlerde 107 kilo 100 gram esrar bulundu. Bunun üzerine sürücü M.K. (44) ve yanındaki F.B. (37) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.



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2 saat önce
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Deprem bölgesine yardım götürme bahanesiyle uyuşturucu sevkiyatı: 2 kişi tutuklandı
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