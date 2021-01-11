Gündem Ankara 45le sallandı
ANKARA

Deprem haberleri: ​Ankara 4.5’le sallandı, Ankara'da deprem

Ankara 4.5’le sallandı

Ankara’da dün 22.53’te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe sebep oldu. AFAD merkez üssü Kalecik olan depremin yerin 13 km altında meydana geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ankara’da dün 22.53’te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe sebep oldu. AFAD merkez üssü Kalecik olan depremin yerin 13 km altında meydana geldiğini açıkladı.

"Can veya mal kaybı yok"

  • Depreme ilişkin ilk açıklamayı yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, şu ifadeleri kullandı: “Saat 22:53’te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.”

Abone Ol Google News
Yaşlılara evde aşı

Yaşlılara evde aşı

​Randevu günü ve saati verilecek.
Googleın karakutusu Calico

Google'ın karakutusu Calico

Böyle bir yılda Calico ismini duymadıysanız bir daha duymanız imkansız.
Bu zorbalığı kabul etmiyoruz

Bu zorbalığı
kabul etmiyoruz

​Milyonlarca kişi alternatif sosyal medya arayışına girdi.
Sözde genel başkan

Sözde genel başkan

​Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çirkin bir üslupla hedef aldı.
Hayat bilgisi dersi

Hayat bilgisi dersi

​PKK mayınlarından böyle korunursunuz.
Liberal faşizm

Liberal faşizm

​ABD'de sansür, yasak ve fişleme.

Şimdi de kar müjdesi

Şimdi de kar müjdesi

​İstanbul'da bir süredir etkili olan yağış vatandaşı sevindirdi.
Vazgeçmeyiz <br>istismar da ettirmeyiz

Vazgeçmeyiz
istismar da ettirmeyiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basın özgürlüğü mesajı.
Lider Hatay'da takıldı

Lider Hatay'da takıldı

Siyah beyazlılar deplasmanda Hatayspor'la 2-2 berabere kaldı.
Doğu Karadeniz'de<br> 23 noktada yangın

Doğu Karadeniz'de
23 noktada yangın

4 ildeki yangınlara ​ekipler müdahale ediyor.
Ankara'da <br>deprem oldu

Ankara'da
deprem oldu

Çevre illerde de hissedildi...
Rusya'ya da sıçradı

Rusya'ya da sıçradı

Daha hızlı bulaşan türüne rastlandı.
Süper Lig'in <br>yeni gol makinesi

Süper Lig'in
yeni gol makinesi

​Beşiktaş maçına da damga vurmayı başardı.
Tablo iyileşiyor

Tablo iyileşiyor

Vaka azaldıkça test talebi de azalıyor.

​Süper Lig'de ses getiren ayrılık resmileşti.
Yetimin tebessümü

Yetimin tebessümü

​Türk askeri, Rasulayn'daki dul ve yetimleri sevindirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.