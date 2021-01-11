Ankara 4.5’le sallandı

Ankara’da dün 22.53’te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe sebep oldu. AFAD merkez üssü Kalecik olan depremin yerin 13 km altında meydana geldiğini açıkladı.

"Can veya mal kaybı yok"

Depreme ilişkin ilk açıklamayı yapan Ankara Valisi Vasip Şahin, şu ifadeleri kullandı: “Saat 22:53’te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.”