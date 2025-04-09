Gümüşhane'de saat 06.09'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, "Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemiştir" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.09'da merkez üssü Kelkit olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 5,09 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Öte yandan deprem çevre illerden de hissedildi.