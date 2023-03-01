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Deprem sırasında Adıyaman’da gölden alevler yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki 2 tektonik gölden yükselen alevler yükseldiği ileri sürüldü.

10:17 . 1/03/2023 Çarşamba
IHA
Metrelerce yüksekliğe çıkan alevler görüldü.

Metrelerce yüksekliğe çıkan alevler görüldü.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 şiddetindeki deprem sırasında Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bulunan 3 gölden ikisinde alevler yükseldiği iddia edildi. 6 şubat sabahı saat 04.17’de meydana gelen deprem sırasında dışarı çıkan vatandaşlar, Gölbaşı Gölü ile İnekli Gölü içerisinde alevlerin yükseldiğini fark etti. Metrelerce yüksekliğe çıkan alevler, köylüler tarafından kaydedildi.





Göl kaynadı, magma benzeri alevler çıktı

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görev yapan Ahmet Kırca, depremin yaşandığı gece Gölbaşı Gölü kıyısındaki mesire alanında görevli bekçilerin de göldeki alevleri ve kaynamayı fark ettiğini söyleyerek, “Nöbetçi arkadaşımızın da anlattığına göre bayağı korkmuş, depremin etkisi çok olmuş. Gölün içerisinde gölün kaynadığını, alevler, magma gibi şeylerin, kırmızı şeylerin çıktığını bize söyledi. Gökyüzünün kıpkırmızı olduğunu söyledi” dedi.


Suyun içerisinden geldi

İnekli Gölünden yükselen alevleri gören köylülerden Fevzi Zincidi ise, "Önce bir uğultu geldi, dışarıya çıktık. Bir patlama olmuş. Çocuklar bomba atılmış sanmış. Daha sonra karşıdan kırmızı ışıklar çıktı. Bu taraf alev şeklinde kıpkırmızı oldu. Suyun içinden geldi, biz bataklık diyoruz. Daha sonra da orada doğal gazın patladığını söylediler” diye konuştu. Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi sınırları içerisinde Gölbaşı, İnekli ve Azaplı gölleri yer alıyor. Oluşumları karstik tektonik olan göllerin uzanışı ise doğu-batı yönündedir.

#Gölbaşı
#Adıyaman
#Deprem
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Deprem sırasında Adıyaman’da gölden alevler yükseldi
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