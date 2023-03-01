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Kahramanmaraş'ın ardından Adıyaman ve Kayseri de sallandı

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölge adeta beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bu sabah Kahramanmaraş'ın ardından Adıyaman'ın Tut ilçesinde de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde de saat 05:25'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Kayseri'nin Sarız ilçesi 3.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

08:36 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor. Adıyaman'ın Tut ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği bildirildi.


AFAD'dan yapılan açıklamada saat 07.15'de gerçekleşen depremin derinliğinin 6.4 kilometre olduğu bildirildi.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde de saat 05.23'de ,7 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde, bir deprem meydana geldi.


Kayseri’de 3.1 ve 2.0 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi

Kayseri’nin İncesu ilçesinde dün akşam meydana gelen 4.4 ve 4.0 depremlerin ardından artçılar devam ediyor. AFAD’dan alınan bilgiye göre sabah saatlerinde merkez üssü Sarız ilçesi olan 3.1 ve İncesu ilçesi olan 2.0 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi. Depremlerde herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi.





#Adıyaman
#Deprem
#Kahramanmaraş
#Ekinözü
#Tut ilçesi deprem
#Kayseri deprem
1 saat önce
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Kahramanmaraş'ın ardından Adıyaman ve Kayseri de sallandı
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