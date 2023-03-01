Hatay’da uzmanlar toplam 285 bin binayı inceledi. 8 bin civarında olan yıkık/kısmi yıkık bina sayısı önceki gün 10 bin 93’e çıktı. Toplamda 204 bin 882 daire ya da iş yeri yıkık, acil yıkılacak ya da ağır hasarlı. Binaların hasar tespit sürecini takip eden bir yetkili, “İlk depremin ardından hasar tespiti yaparken ikinci deprem yaşandı. Yorulan binalar ikinci depremde yıkıldı. Defne merkezli deprem durumu daha da ağırlaştırdı. Hatay parça parça yıkıldı” dedi.