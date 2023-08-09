Deprem sonrası yeni Kahramanmaraş’ın inşası başlıyor

6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yıkıcı felaketten en fazla etkilenen alanların başında şehir merkezinde bulunan Azerbaycan Bulvarı ve Trabzon Caddesi geliyor. Her iki alanda da bulunan birçok yapı depremlerde yıkılırken, ağır hasar alan binalar da yapılan çalışmalar neticesinde yıkılmıştı. Kahramanmaraş’ın yeniden inşa ve ihyası çerçevesinde yapılacak olan çalışmalar hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör basın mensuplarına bilgi verdi.

“Burada zemin artı 4, zemin artı 5 şeklinde yapılaşma gerçekleşiyor”

Yerinde dönüşüm projesi ile depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yıkılan binaların yerine yenilerinin inşa sürecinin başladığını dile getiren Güngör,” Hem Azerbaycan Bulvarı hem de Trabzon Caddesi şehrimizde yıkımın en fazla olduğu ayrıca burada tarihimizin, ticaretimizin olduğu bir mekan. Yaşadığımız bu afet sonrasında devletimiz ve milletimiz yoğun bir çalışma gösteriyor. Bu süre içerisinde zemin etüdü çalışmalarımız devam etti, detaylı bir zemin etüdü çalışması yapıldı. Bu çalışma şehrimizin yeniden imar ve inşası için zeminimizin nasıl olduğunu ortaya koymamız gerekiyordu. Bu çalışma ortaya konduktan sonra da planlama ve kentsel tasarı çalışmaları da başlatılması ön görüldü. Bugün gördüğümüz gibi burada bir çalışma yapılıyor, şehrimizin merkezinde gerçekten Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımız, tüm kurum ve kuruluşlarımız bu deprem bölgesinde yoğun bir çalışma yapıyor. Bir taraftan kalıcı konutlar bir taraftan da köy evlerimiz yükseliyor. Kahramanmaraş merkezinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut ve paydaş kuruluşlarımız ortak bir çalışma yürüterek bu alanda kentsel tasarı çalışması yapıyor. Bu çalışmanın da etaplar halinde uygulamasını bakanlığımız yapıyor. Bu alanda bilim adamlarının ortaya koyduğu fikirler çerçevesinde bu bölgede zemin artı 4, zemin artı 5 şekli ile bir yapılaşma gerçekleşiyor. Yarın da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin katılımları ile burada bir temel atma töreni gerçekleştireceğiz” dedi.

“Yeni Kahramanmaraş’ın inşasını yapıyoruz”