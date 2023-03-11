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Deprem tarlayı göle çevirdi

Depremden sonra Hatay Havalimanı’nın güneyindeki bir tarlada bataklık gölü oluştu. MTA deprem araştırma ekibinde görevli Dr. Akın Kürçer şu bilgileri verdi: Gölün faya paralel uzunluğu 100 metre, genişliği 40 metre civarında. Bölgede 1,2 metrelik yer değiştirme de söz konusu. Büyük depremlerden sonra buna benzer coğrafi değişiklikler oluşabiliyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Yüzey faylanmasıyla birlikte Hatay Havalimanı’nın güneyinde, jeoloji literatüründe “bataklık gölü” diye nitelendirilen bir göl oluştu.

Yüzey faylanmasıyla birlikte Hatay Havalimanı’nın güneyinde, jeoloji literatüründe “bataklık gölü” diye nitelendirilen bir göl oluştu.

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinden bağımsız olarak Hatay Defne’de 20 Şubat’ta meydana gelen 6,4’lük sarsıntıya ilişkin incelemelerini sonuçlandırdı. Ekipler saha çalışması kapsamında kuzeydoğuda Yarpuzlu ile güneybatıda Antakya Havalimanı güneyine kadar olan alanda, toplam 315 kilometre uzunluğundaki yüzey kırığı üzerinde 271 gözlem yaptı. MTA deprem araştırma ekibinde görevli Dr. Akın Kürçer, yüzey faylanmalarıyla ilgili gözlemler yaptıklarını söyledi. Depremin yüzeye etkilerinden bahseden Kürçer, Hatay Havalimanı bölgesinde son yaptıkları incelemeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

DEFNE 1,2 METRE KAYDI

“Bulunduğumuz bölge Hatay Havalimanı’nın güney kısmı. Eğer bulunduğumuz lokasyona 5 Şubat’ta gelmiş olsaydık, diğer komşu alanlarda olduğu gibi düz bir tarlaydı. Ancak deprem sonrası gelişen yüzey faylanmasıyla beraber jeoloji literatüründe ‘bataklık gölü’ olarak nitelendirilen bir göl oluşmuş durumda. Gölün faya paralel uzunluğu yaklaşık 100 metre, genişliği ise 40 metre civarında. Bölgede 1 metre 20 santimlik bir yer değiştirme de söz konusu. Büyük depremlerden sonra buna benzer coğrafi değişiklikler oluşabiliyor. Büyük depremler arazide birtakım izler bırakır. Biz bu izleri takip ederek haritalandırma çalışmaları yaparız.”



#Hatay
#Bataklık
#Deprem
#Tarla
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Deprem tarlayı göle çevirdi
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