Depremde 4 bin yıllık apartmanda zarar gördü

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem birçok yıkıma neden oldu. Binlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı asrın felaketinde Sivas’ın Gürün ilçesi de nasibini aldı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ilçede bulunan ve M.Ö. 2 binli yıllarda Hititlerin zamanında yapıldığı düşünülen mağara evlerinin bir kısmında çökmeler yaşandı.









Bakıldığında 3 ve 5 katlı ilkel bir apartmanı andıran mağara evlerinde ki çökmede herhangi bir yaralanma olmadı.

Mağaralar depremde hasar gördü



