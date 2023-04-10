Depremde hasar gören evlerin onarımı için vatandaşlar kolları sıvadı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden ilkinin merkez üssü Pazarcık ilçesinde yaşayan depremzedeler, hafif hasarlı evlerin onarımına başladı.
İlçede enkaz kaldırma çalışmaları hızla devam ederken hafif hasarlı tespit edilen evlerde onarım ve güçlendirme çalışması gerçekleştiriliyor.
Depremin yaralarını sarmaya başlayan afetzedeler, hava koşullarının da iyileşmesiyle evlerin onarımı için kolları sıvadı.
"Evin tadilatını yaptıktan sonra eşim de gelecek ve hayatımıza devam edeceğiz"
Depremzede Yusuf Akdağ büyük bir afet yaşadıklarını ve yavaş yavaş normale döndüklerini söyledi.
Zor günlerin üstesinden birlik ve beraberlikle gelindiğini belirten Akdağ, depremde hasar gören evinde onarım çalışmasına başladığını ifade etti.
Akdağ, deprem anında çatı duvarının ve ev içindeki merdivenlerin hasar gördüğünü kaydederek, şöyle konuştu:
"El birliğiyle zor günlerin üstesinden geleceğiz"
Sıva ustası Gürbüz Uzcüce ise hava şartlarının iyileşmesiyle yoğun bir onarım çalışmasına başlandığını ifade etti.