Depremde hasar gören evlerin onarımı için vatandaşlar kolları sıvadı.

"Hayat devam ediyor. Evimizi onarıp yeniden normale dönmek için çaba sarf ediyoruz. Şu anda evin çatısında ustalar tarafından bir haftadır onarım çalışması yapılıyor. Yıkılan yerleri tuğlalar ile onardık, şimdi sıvasını yapıyorlar. Ev genelinde de tadilat işlemleri devam ediyor. Bir yandan artçı sarsıntılar devam ediyor ancak ilçemizden ayrılmak istemedik. Eşim şu anda akrabalarımızın yanında Ankara'da kalıyor. Evin tadilatını yaptıktan sonra eşim de gelecek ve hayatımıza devam edeceğiz."