Depremde yıkılan Karlısu deposu yenileniyor

HATSU, Antakya Karlısu Mahallesi’nde depremde yıkılması nedeniyle işlevini kaybetmiş içme suyu deposunun 200 m³ hacimli prefabrik depo ile yeniliyor.
Bağlantı çalışmalarının tamamlanmasının ardından İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliğine uygun şekilde su iletimi sağlanacağının altını çizen Genel Müdürlük, su deposu yapımı ve şebeke imalat çalışmalarının da süreceğini vurguladı.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.