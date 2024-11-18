Depremde yıkılan Karlısu deposu yenileniyor

“Depremde zarar gören içme suyu depomuzu yenileme talebimize kulak verdiler ve hazır depolarımız geldi. En kısa sürede bağlantılarını yaparak mahallemizin su sıkıntısını çözeceğiz. Emeği geçen Sayın Mehmet Öntürk ve HATSU ekiplerine çok teşekkür ediyorum”