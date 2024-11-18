Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Depremde yıkılan Karlısu deposu yenileniyor

Depremde yıkılan Karlısu deposu yenileniyor

15:5718/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Su deposu yapımı ve şebeke imalat çalışmaları sürüyor.
Su deposu yapımı ve şebeke imalat çalışmaları sürüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), içme suyu depoları inşa etmeye devam ediyor.

HATSU, Antakya Karlısu Mahallesi’nde depremde yıkılması nedeniyle işlevini kaybetmiş içme suyu deposunun 200 m³ hacimli prefabrik depo ile yeniliyor.


Bağlantı çalışmalarının tamamlanmasının ardından İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliğine uygun şekilde su iletimi sağlanacağının altını çizen Genel Müdürlük, su deposu yapımı ve şebeke imalat çalışmalarının da süreceğini vurguladı.


MUHTAR İNCECİK’TEN BAŞKAN ÖNTÜRK’E TEŞEKKÜR

Çalışmalara yönelik yaptığı açıklamada Muhtar Mehmet İncecik,
“Depremde zarar gören içme suyu depomuzu yenileme talebimize kulak verdiler ve hazır depolarımız geldi. En kısa sürede bağlantılarını yaparak mahallemizin su sıkıntısını çözeceğiz. Emeği geçen Sayın Mehmet Öntürk ve HATSU ekiplerine çok teşekkür ediyorum”
ifadelerine yer verdi.

#Hatay
#HATSU
#afet bölgesi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret zammı 2025 ocak maaş tablosu netleşiyor: 20, 25, 30, 35, 40 oranında zam gelirse yeni asgari ücret…