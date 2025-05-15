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Depremden 30 saniye önce uyardı: Mecliste tanıtılan sistem gerçek sınavını verdi

Depremden 30 saniye önce uyardı: Mecliste tanıtılan sistem gerçek sınavını verdi

19:0615/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Depremden 30 saniye önce uyardı: Mecliste tanıtılan sistem gerçek sınavını verdi
Depremden 30 saniye önce uyardı: Mecliste tanıtılan sistem gerçek sınavını verdi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nden bir grup öğrenci, geliştirdikleri yapay zekâ tabanlı deprem erken uyarı sistemini tanıtmak üzere TBMM Halkla İlişkiler Binası’nda milletvekillerini ziyaret ettikleri sırada Konya'nın Kulu ilçesi merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Konya'nın Kulu ilçesi merkezli 5.2 büyüklüğündeki deprem başkent Ankara'da da hissedildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü'nde eğitim gören bir grup öğrenci, TBMM Halkla İlişkiler binasında milletvekillerini odalarında ziyaret edip, geliştirdikleri deprem erken uyarı sistemi ile ilgili bilgi verirken depremi hissetti. Öğrenciler, bazı vekiller ve binada çalışanlarla birlikte dışarıya çıktı.


DEPREMİ 30 SANİYE ÖNCE BİLDİRDİ

Üniversite öğrencisi Birkan Yılmaz, Konya Kulu merkezli depreme TBMM'de yakalandıklarını söyleyerek, "Deprem nedeniyle milletvekillerimiz ve vatandaşlarımız kapıda. Bizim şu anda geliştirmekte olduğumuz, 'Erken Uyarı Merkezi' sisteminin ne kadar önemli ve verimli olduğunu tekrar görmüş olduk. Bu deprem olmadan 30 saniye öncesinde telefonlarımıza bildirim geldi, yanımızdaki vekillere bunun bilgisini sağladık ve öncesinde çıktık. Fakat depreme yakalanıp korkuya kapılan vekillerimiz ve vatandaşlarımız da oldu. Bu sistemi geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Meclis'te vekillerimizle görüşüyoruz, bakanlarımızla randevular planlıyoruz" dedi.

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