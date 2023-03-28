Depremden sonra 60 bin Suriyeli döndü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Bahar Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinin desteklendiği Kumlu Üs Bölgesi'ne giderek inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar, faaliyetlere ilişkin komutanlık binasında brifing aldı. Akar daha sonra beraberindeki komutanlarla üs bölgesinde bulunan bir pikabın kasasına binerek dolaştığı birliğin içinde incelemelerde bulundu.

DAİMA GÖREVE HAZIRIZ

Silah bakımı yapan komando bölüğünün de yanına giden Akar, bölüğün faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Akar, bakımı yapılan silahları da inceleyen komandolara "Göreve hazır mısınız?" diye sordu. Komandolar da Bakan Akar'a hep bir ağızdan "Daima hazırız" yanıtını verdi. Buradaki incelemelerinin ardından Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile sınırın sıfır noktasına gitti.

BİR KAÇAK GEÇİŞE ASLA MÜSAADE ETMEYİZ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Suriye'den Türkiye'ye doğru sığınmacı akını" olduğuna yönelik iddianın ortaya atıldığını hatırlatan Akar, şunları kaydetti: "Bu tezviratın gerçek olmadığı açık ve net şekilde ortaya konuldu. Sınır hattında denetlemeler yaptık, sivil ve askeri makamlarla konuştuk, görüştük. Bunların iftira olduğunu, durumun tam tersi olduğunu kamuoyuyla paylaştık. Deprem sonrası yakınlarını, evini kaybeden 60 bin civarında Suriyeli, gönüllü olarak ülkesine döndü. Hudutlardan herhangi bir kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz, böyle bir şey söz konusu olamaz."







