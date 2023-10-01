Depreme karşı çelik evler

Son dönemlerde iklim değişikliği başta olmak üzere yaşanan sel, kuraklık, deprem gibi her türlü afete karşı bütün ülkeler yeni ev yapım teknolojisi arayışına girdiler. Özellikle deprem kuşağında yer alan ülkeler daha güvenilir ve daha sağlam yapılar inşa etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda sıklıkla afetlerle yüzleşen ülkelerde, bilim adamları barınma ihtiyacının giderilmesi için çelik ev öneriyor.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da 'çelik ev' inşasını gündemine aldı. Bakanlığın Türkiye'deki deprem gerçeği ve kentsel dönüşüm sürecine yönelik düzenlediği "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası"na katılan bilim insanları ve uzmanlar da çelik konstrüksiyon evlerin yaygınlaştırılması önerisinde bulundu. Şura'nın sonuç bildirgesinde 'çelik ev' vurgusu yapılacak.

Köy ve kırsaldaki tek katlı yapılarda kullanılması planlanan çelik konstrüksiyon evlerin daha sonra tüm Türkiye'de yaygınlaşması planlanıyor. Çelik konstrüksiyondan inşa edilen evler deprem başta olmak üzere afetlere karşı daha dirençli. Bu yapılar sağlamlığı ve sahip olduğu statik sayesinde en şiddetli depremlerde bile zarara uğramayarak dayanıklılığı ile öne çıkıyor. Ayrıca, çelik evlerin inşası da betonarme bir yapıya göre çok daha kısa sürüyor.