Depremin izleri siliniyor: Kahramanmaraş’taki tarihi Ulu Camii törenle açıldı

“Gerçekten de şehrimizin için önemli bir eseri bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın canlı yayında katılımıyla gerçekleştirdik, açtık. Bu şehir için Ulu Camii’nin çok anlamı vardır. Sadece bu şehir için değil, Türkiye için anlamı olan bir camimizdir, eserimizdir. Biliyorsunuz istiklal mücadelemiz bu şehirden başlamıştır ve bu şehirde asıl konuların tartışıldığı mekan da Ulu Camii olarak belirlenmiştir ve Ulu Camii’nde cuma namazında o günkü imamımızın verdiği talimatla, ‘Bayrak hadisesi’ dediğimiz hadise başlatılarak aslında Türkiye’de istiklal mücadelesi başlatılmıştır. Onun için Türkiye için çok önemli bir camidir. Depremden hemen sonra buranın çok hızlı bir şekilde tekrar hayata dönmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğümüz kanalıyla çalışmaları başlattık. Aslına en uygun restorasyonun yapılmasına çalıştık. Restorasyon biraz uzun sürdü ama aslına en uygun hale getirildi. Hem güçlendirildi hem de çevreye daha uygun bir hale geldi”