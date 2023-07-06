Depremzede çocuklara eğlenceli kütüphane

Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki 8’inci bayramlarına da buruk giriyor. 2015 yılında 13 yaşında kaçırılan oğlu Mehmet için evlat nöbeti tutan Nihat Aydın, “17 bayramdır ben çocuğumdan haber alamadım. Hiçbir anne baba evladının bu şekilde elinden alınmasına razı olmaz, içimiz kan ağlıyor. Bugün her baba gibi ben de evladımın en azından kokusunu almak isterdim. Hiçbir şey alamazsam bile yanımda olsun, kokusunu alabileyim. Ama maalesef HDP- PKK buna izin vermediler” dedi.