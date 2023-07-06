Depremzede çocuklara eğlenceli kütüphane

Depremzede çocuklara kütüphane
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, Prof. Dr. Fuat Sezgin İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından tahsis edilen gezici kütüphane sayesinde depremzede çocuklar, kitap okumanın yanı sıra sosyal etkinliklere de katılma imkanı buluyor. Prof. Dr. Fuat Sezgin İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’ne ait gezici kütüphane otobüsü, merkez Kayapınar ilçesindeki konteyner kentte kapılarını afetzede çocuklara açtı. Kütüphane sayesinde yüzlerce kitapla buluşan depremzede çocuklara internete erişim imkanı da sağlanıyor. Çocuklar sokak oyunları, satranç, çizgi film gösterimi gibi birçok etkinliğe de katılarak eğlenceli zaman geçiriyor.
POZİTİF ENERJİ İÇİN GELDİK
Kütüphane görevlisi Ramazan Kayalar, kütüphaneye kayıt yaptıran çocukları etkinliklerle buluşturduklarını söyledi. Film gösterimi yaptıklarını, kitap okuma etkinlikleri düzenlediklerini dile getiren Kayalar, "Çocukların ilgisi şu anda güzel, heyecanla bizi bekliyorlar, merakla aracı inceliyorlar. Çocukların gezici kütüphane sayesinde kitaplara merakı arttı. Onlarla beraber etkinlikler yapıyoruz, beraber kitap seçiyoruz. Boyama etkinliklerimiz oluyor. Dijital ortamda da etkinlikler yapılıyor. Kendilerini geliştirmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Depremden etkilenen çocuklarımız kütüphanelerden uzak ve yararlanamıyorlar. Onlar bize gelemiyorsa biz onlara gidelim, çocuklarımızı avantajlı hale getirelim diye geldik" ifadelerini kullandı.
ÇOK EĞLENDİK ÇOK SEVDİK
Konteyner kentte kalan depremzede çocuklardan Aram Zerdeşt, "Burada kitap okuduk, çizgi film izledik. Burada her şey var, ders çalışabiliyoruz, satranç oynuyoruz. çok eğlendik, çok sevdik" diye konuştu. Nurullah Yurttaş ise gezici kütüphanenin konteyner kente gelmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, "Çok mutlu olduk. Gezici kütüphaneyi gönderenlere teşekkür ederim" diye konuştu. 6 yaşındaki Ferza Bozan da gezici kütüphanenin çok güzel olduğunu, burada birçok etkinliğe katıldığını söyledi.