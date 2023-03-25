Depremzede Ramazan'ı mahzun geçirmeyecek

Tüm imkanlarını deprem-zedeler için seferber eden Şehzadeler Belediyesi, bölgede verdiği hizmetlere Ramazan ayında da yenilerini ekleyerek devam edecek. İş makineleri ve personellerini depremin ilk anlarında arama kurtarma ve sonrasında enkaz kaldırma çalışmaları için bölgeye gönderen belediye, Adıyaman Eğriçay Çadır Kenti’nde kurduğu mobil aşevi ile de yaklaşık beş bin kişiye günde iki öğün sıcak yemek hizmeti veriyor.

SOFRALARA ŞENLENECEK

Deprem bölgesinde Ramazan ayında yapılacak olan çalışmalar dair bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Adıyaman Eğriçayır Parkı Çadır Kenti’nde 9 Şubat’tan bu yana sabah akşam sıcak yemek hizmetimiz devam etmektedir. Ramazan boyunca da bu hizmetimiz sahur ve iftar olarak devam edecektir. Ramazan ayı boyunca burada çeşitli Ramazan etkinliklerimiz de olacak” dedi.

DEPREMZEDELER DE İHMAL EDİLMİYOR

Şehzadeler Belediyesi’nin yaptığı ve Ramazan’da da sürdüreceği hizmetler hakkında da bilgi veren Başkan Çelik “Şehrimizdeki misafirhanelerde konaklayan 195 vatandaşımıza sabah, öğlen ve akşam sıcak yemek ulaştırıyoruz. Belediye aşevimizden depremzede 75 ailemize günlük 500 kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılacak. Depremzede 245 ailemize İyilikbanktan her ay gıda ve hijyen temizlik setleri verilmeye devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

60 AİLEYE EV EŞYASI TESLİM EDİLDİ

Ayrıca Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için gıda kolisi dağıtımı yapıldığına da dikkat çeken Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: “Depremzede ailelerimizin ihtiyaçları olan ev eşyası ve kıyafet ihtiyaçları Atma Paylaş projesi ile imkanlar dahilinde karışlanmaktadır. Şu ana kadar 60 ailemizin ev eşyaları teslim edilmiştir. Deprem belgesinden gelen ve konaklamaya ihtiyacı olan vatandaşlarımızın geçici süreli konaklaması yapılmaktadır.”







