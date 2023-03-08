Depremzedeler adres değişikliğini e-Devlet'ten yapabilecek

e-Devlet girişi yapabilmek için haberimizi inceleyebilirsiniz. Tüm sistemlerin tek bir çatı altında toplandığı e-Devlet’te SSK sorgulama, SGK borç görüntüleme, KYK burs ve kredi başvuruları, trafik cezası sorgulama, online borç ödeme gibi tüm işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Tüm bu işlemleri gerçekleştirebilmek için PTT’den alınan şifre ile sisteme giriş yapmak. İşte e-Devlet giriş ekranı…