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Depremzedeler adres değişikliğini e-Devlet'ten yapabilecek

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ikamet eden kişilerin diğer illerle ilgili adres değişikliğini nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatikler üzerinden de yapabileceğini duyurdu.

10:44 . 8/03/2023 Çarşamba
DHA
e-Devlet

e-Devlet

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "Afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin azaltılması ve kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için 6 Şubat öncesinde yerleşim yeri adresi depremden etkilenen illerde bulunan vatandaşlarımızın diğer illere yerleşim yeri adres değişikliği işlemlerini nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilmelerine imkan sağlanmıştır. Ayrıca Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrasına istinaden doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı afetzede vatandaşlarımız, yerleşmeleri için gösterilen 'karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerler'e nüfus müdürlüklerimiz, e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yerleşim yeri adres beyanı yapabilecektir" denildi.




#e-Devlet
#depremzede
#adres değişikliği
#Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
2 saat önce
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Depremzedeler adres değişikliğini e-Devlet'ten yapabilecek
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