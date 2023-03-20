Depremzedeler için 81 ilde hatim duası

Türkiye genelindeki sivil toplum kuruluşları ve imam hatip camiasının katılımıyla sabah namazı buluşması düzenlendi. İstanbul Fatih Camii ve Türkiye’nin 81 ilindeki merkez camilerde “İmam Hatipliler Sabah Namazında Buluşuyor” sloganıyla gerçekleştirilen buluşmada depremde vefat edenler için Kur’an-ı Kerim okundu, hatim duası yapıldı.

GENÇLER ORADAYDI

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından organize edilen ve Fatih Camii’nde düzenlenen sabah namazı buluşmasına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı. Programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Fatih Müftüsü Hüseyin Baş, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Türkiye Gençlik STK’ları Platformu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, Cihannüma Derneği Başkanı Rıza Yorulmaz, dernekler, imam hatip okullarındaki öğrenciler ve aileleri katıldı.

KAYIPLAR İÇİN HATİM

Ali Erbaş’ın kıldırdığı sabah namazının ardından okunan Kur’an-ı Kerim ve hatmi şerifler, depremde vefat edenlerin ruhlarına hediye edildi. Ülkemizin afetlerden ve sıkıntılardan uzak olması için dua eden Erbaş, “Tarihin en büyük afetlerinden birini yaşadık. Deprem felaketinde, sel felaketinde vefat eden kardeşlerimizin ruhlarını şad olsun.” ifadelerini kullandı. Allah’a ibadetin en öncelikli cevabının şükür olduğunu belirten Erbaş, “Niçin namaz kılıyoruz, niçin oruç tutuyoruz sorusunun öncelikli cevabı Rabb’imize şükürdür. Rabb’imizin verdiği nimetlere bakar mısınız? Bir nefes almasak ölürüz, aldığımız nefesi vermesek yine ölürüz. Bunun için saatlerce secdeye, rükuya, Rabb’imize şükretmeye değmez mi?” dedi.

ERBAŞ’TAN ÖĞÜT

Erbaş, gençlere bir dizi öğütler vererek durmaları gereken yeri de aktardı: Onun için sevgili gençler Peygamber Efendimiz’in çok önemli bir müjdesi var bize. Kıyamet günü hiçbir gölgenin bulunmadığı bir zamanda Allah’ın arşının gölgesinde gölgelenecekler arasında 7 kısım insan sayıyor. Bunlardan biri neşvünemayı, huzuru camilerde bulanlardır. Elhamdülillah bizim kalbimiz camilerde. İnşallah bizler imam hatip nesli olarak alnı secdeli insanlar olarak bu hakikatler doğrultusunda sıratı müstakim ile Peygamberimiz’in yolunda yürümeye söz verdik. Rabb’imiz bu sözümüzü tutmamıza yardım eylesin.







