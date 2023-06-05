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Depremzedelerin çıkarılma kararına yapılan jet soruşturmada 3 kişi görevden uzaklaştırıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin seçimden hemen sonra çıkarma kararı aldığı depremzedelere ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından açılan jet soruşturmada; Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı görevden uzaklaştırıldı.

12:10 . 5/06/2023 Pazartesi
IHA
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs seçimleri sonrası otellerde yaşayan depremzedeleri kapı dışarı etmeye kalkmıştı.

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs seçimleri sonrası otellerde yaşayan depremzedeleri kapı dışarı etmeye kalkmıştı.

2023 Genel Seçimleri’nden hemen sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin misafir ettiği depremzedeleri çıkarma kararına İçişleri Bakanlığı tarafından açılan jet soruşturma sonucunda belediyede 3 kişi görevden uzaklaştırıldı.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Kurtoğlu ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı İsa Karadağ’ın İçişleri Bakanlığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak,
“’Konuyla ilgili müfettişler Tekirdağ’a geldi. Soruşturma devam ederken benim bir açıklama yapmam doğru olmaz. Soruşturmanın sonucunu bekleyelim her şey daha iyi olur. Şu anda soruşturmada ismi geçen isimler görevden alınmadılar. Bu isimler şu anda soruşturma devam edene kadar görevlerinden uzaklaştırıldılar o kadar ama geçici bir süre. Soruşturma sonucuna göre hareket edilecek. Şu anda soruşturma devam ederken bir açıklama yapmam doğru olmaz”
dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı depremzedelerin Tekirdağ'da otellerden çıkartılması konusunu TVNET'te konuştu
Süleymanpaşa Belediye Başkanı depremzedelerin Tekirdağ'da otellerden çıkartılması konusunu TVNET'te konuştu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel TVNET ekranlarında Tekirdağ'da otellerde kalan depremzedelere gönderilen tahliye talimatını değerlendirdi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel: Tekirdağ'ın isminin bu şekilde anılması, Tekirdağlılar olarak bizi gerçekten çok üzdü. CHP'li Büyükşehir Belediyesinin çok büyük bir hatası ve çok büyük bir hadsizliğinin, Bütün Tekirdağ halkına mal edilmemesini istiyorum. diyerek olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi. Başkan Yüksel, ''Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet ve millet. Hiçbir siyasi menfaat zor durumda kalmış bir halkı daha da zor duruma sokma haddine sahip değil. Bu olayla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin iç yüzünü gördük. Deprem bölgesinde ve depremzedelere başka yerlerde de buna benzer işlemler yapılmış, adeta depremzedeler cezalandırılıyor.'' sözleriyle CHP'nin gerçek yüzünü gösterdiğini vurguladı.


#Tekirdağ
#CHP
#depremzede
12 dakika önce
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