Depremzedeye hakaret travmayı katladı

Depremde tanıdığı pek çok insanı kaybeden vatandaşların, başka insanları gördüğünde, "İyi olduğuna, seni gördüğüme sevindim" dediğini anlatan Tosun, "İnsanlar ilk zamanlar şoktaydı, sürekli ağlayanlar vardı. Bireysel tepkiler çok değişkendi. Umutsuzluk vardı ama çok yaygın değildi. Hep ‘bir yol bulunur, yine de düze çıkarız’ düşüncesi hakimdi. Linç kampanyası ise sırttaki küfeye bir yük daha ekledi” dedi.

Kötü sözün ev kaybedilmemiş olsa dahi çok ağır olduğunu anlatan Tosun, "Buradaki insanların kaybettiği eşi, dostu, güvenlik hissi var. Kişilerin sırtında taşıdığı zorluk çok fazla. Buna bir de hakaret ve aşağılanma eklendi. Bu yaralayıcı, çok yakışıksız. Düşene bir tekme de sen vur gibi bir şey. Kişiler zaten ‘Bu neden benim başıma geldi’ psikolojisi yaşarken, bir de üstüne ‘Sen bunu hak ettin’ diyenleri düşünün. Durum daha da sıkıntıya giriyor. Burayı görmeyenler, depremin nasıl bir felaket olduğunu kavrayamıyor” diye konuştu.