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Depremzedeye hakaret travmayı katladı

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerden etkilenen vatandaşlar için kurulan psikoterapi merkezinde günde 40'tan fazla vatandaş ücretsiz terapi desteği alıyor. Sarsıcı olayın başından beri sahada çalışan Klinik Psikolog Senanur Tosun, depremzedelere yönelik yakışıksız sözleri, "Bu çok yaralayıcı, çok yakışıksız. 'Düşene bir tekme de sen vur' gibi bir şey" olarak nitelendirdi.

Neslihan Önder
04:00 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Psikoterapi Merkezi.

Psikoterapi Merkezi.

Asrın felaketinin üzerinden 100 günü aşkın süre geçti. Bölgede yaralar sarılırken, insanların yaşadığı travmalar için psikologlar sahada. İbn Haldun Üniversitesi, Zakat Foundation of America, AFAD, Adıyaman Belediyesi ve Valiliği'nin ortaklığında kurulan psikoterapi merkezinde günde 40’tan fazla afetzedeye ücretsiz terapi veriliyor. Depremin ilk anından beri sahada olan çalışan Klinik Psikolog Senanur Tosun, depremzedelere hakaretlerin, psikolojiye etkisini anlattı.

LİNÇLER ÇOK YARALAYICI

Depremde tanıdığı pek çok insanı kaybeden vatandaşların, başka insanları gördüğünde, "İyi olduğuna, seni gördüğüme sevindim" dediğini anlatan Tosun, "İnsanlar ilk zamanlar şoktaydı, sürekli ağlayanlar vardı. Bireysel tepkiler çok değişkendi. Umutsuzluk vardı ama çok yaygın değildi. Hep ‘bir yol bulunur, yine de düze çıkarız’ düşüncesi hakimdi. Linç kampanyası ise sırttaki küfeye bir yük daha ekledi” dedi.

SIRTTA TAŞINAN YÜK FAZLA

Kötü sözün ev kaybedilmemiş olsa dahi çok ağır olduğunu anlatan Tosun, "Buradaki insanların kaybettiği eşi, dostu, güvenlik hissi var. Kişilerin sırtında taşıdığı zorluk çok fazla. Buna bir de hakaret ve aşağılanma eklendi. Bu yaralayıcı, çok yakışıksız. Düşene bir tekme de sen vur gibi bir şey. Kişiler zaten ‘Bu neden benim başıma geldi’ psikolojisi yaşarken, bir de üstüne ‘Sen bunu hak ettin’ diyenleri düşünün. Durum daha da sıkıntıya giriyor. Burayı görmeyenler, depremin nasıl bir felaket olduğunu kavrayamıyor” diye konuştu.



#Depremzede
#Deprem Bölgesi
#Psikoloji
40 dakika önce
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