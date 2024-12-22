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Derneğin kasasından harcamış

Derneğin kasasından harcamış

04:0022/12/2024, Pazar
G: 22/12/2024, Pazar
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Oğuz Tongsir
Oğuz Tongsir

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin 9 yıl başkanlığında kalan Oğuz Tongsir’in kişisel harcamalarını derneğin kasasından karşıladığı iddia ediliyor. İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınan Tongsir, tüzüğe uygun hareket etmemekle suçlanıyor.

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde (TSYD) 9 yıl boyunca başkanlık yapan Oğuz Tongsir’in, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınmasının ardından yaşanan gelişmelerin yankıları spor basını camiasında tartışılmaya devam ediyor. İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan’ın 19 Aralık 2024 itibarıyla kayyum olarak atandığı dernekte, Tongsir hakkında çeşitli iddialar gündeme geldi.

Tongsir’in TSYD tüzüğünde yaptığı değişiklikler, Anadolu’daki çok sayıda ismi derneğe üye yaparak kendisine oy kazandırması ve kişisel harcamalarını derneğin kasasından karşıladığı iddiaları eleştirilerin odağında yer alıyor. TSYD’de spor yazarı olma ve 212 Sayılı Basın İş Kanunu kapsamındaki basın sözleşmesi ile ‘Basın Kartı’ sahibi olma şartlarının kaldırıldığı ya da esnetildiği iddia ediliyor. Bu yöntemle Tongsir’in yönetim kurulu döneminde derneğe çok sayıda üye alıp delegeleri şekillendirdiği öne sürülüyor.


KENDİ ARACI GİBİ KULLANDI

TSYD tüzüğünde ödemeler için üç imzanın gerekli olduğu belirtilse de Tongsir’in bu sayıyı ikiye çektiği ve ödemelerin kendi ile bir başka personelin imzasıyla yapılmasını sağladığı ifade ediliyor. Bu durum, Tongsir’in görevden alınmasından sonra personelin aylardır maaşlarını alamamasına neden oldu. Çünkü Tongsir’in imzası geçersiz sayıldığından tek imza da yeterli olmuyor. Tongsir’in dernek aracını kendi özel aracı gibi kullandığı, araç masraflarını derneğe ödettiği, hatta “özel giderler” olarak tanımlanan çeşitli masrafların da TSYD’den karşılandığı da konuşulanlar arasında yer alıyor. Görevden alınmasına rağmen Tongsir’in derneğin imkanlarını kullanmaya devam ettiği ve “Bir yere gitmiyorum. Yine başkan olacağım” dediği de sızan haberler arasında yer alıyor.


#TSYD
#Oğuz Tongsir
#İçişleri Bakanlığı

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