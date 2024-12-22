Derneğin kasasından harcamış

Tongsir’in TSYD tüzüğünde yaptığı değişiklikler, Anadolu’daki çok sayıda ismi derneğe üye yaparak kendisine oy kazandırması ve kişisel harcamalarını derneğin kasasından karşıladığı iddiaları eleştirilerin odağında yer alıyor. TSYD’de spor yazarı olma ve 212 Sayılı Basın İş Kanunu kapsamındaki basın sözleşmesi ile ‘Basın Kartı’ sahibi olma şartlarının kaldırıldığı ya da esnetildiği iddia ediliyor. Bu yöntemle Tongsir’in yönetim kurulu döneminde derneğe çok sayıda üye alıp delegeleri şekillendirdiği öne sürülüyor.

TSYD tüzüğünde ödemeler için üç imzanın gerekli olduğu belirtilse de Tongsir’in bu sayıyı ikiye çektiği ve ödemelerin kendi ile bir başka personelin imzasıyla yapılmasını sağladığı ifade ediliyor. Bu durum, Tongsir’in görevden alınmasından sonra personelin aylardır maaşlarını alamamasına neden oldu. Çünkü Tongsir’in imzası geçersiz sayıldığından tek imza da yeterli olmuyor. Tongsir’in dernek aracını kendi özel aracı gibi kullandığı, araç masraflarını derneğe ödettiği, hatta “özel giderler” olarak tanımlanan çeşitli masrafların da TSYD’den karşılandığı da konuşulanlar arasında yer alıyor. Görevden alınmasına rağmen Tongsir’in derneğin imkanlarını kullanmaya devam ettiği ve “Bir yere gitmiyorum. Yine başkan olacağım” dediği de sızan haberler arasında yer alıyor.