TSYD’ye kayyum: Ünal Kılıçarslan dönemi

İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma kapsamında geçici olarak görevden alınan TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir’in yerine, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan kayyum olarak atandı. Kayyum atanmasıyla sonuçlanan tartışmalar, 29 Ağustos’ta TSYD’nin İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Levent Mahallesi’ndeki açık havuza başörtülü bir kadının içeri alınmamasıyla başladı.





TONGSİR TALİMAT VERDİ

Merve İzmirlioğlu - Mehmet İzmirlioğlu

TSYD üyesi Mehmet İzmirlioğlu, eşiyle birlikte havuzdan ayrımcılık gerekçesiyle geri çevrildiğini ve yaşadıklarını kamuoyuyla paylaştı. İzmirlioğlu, 29 Ağustos'ta ailesiyle TSYD'nin İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Levent Mahallesi’ndeki açık havuza gittiğinde, havuz görevlisinin kendisine eşi Merve İzmirlioğlu'nun başörtüsü nedeniyle havuzdan yararlanmasının yasak olduğunu söylediğini belirtti. İzmirlioğlu, “Görevli beni kenara çekerek, ‘Ağabey, eşiniz başörtülü olduğu için açık havuza giremez. Bu, başkanın talimatı’ dedi” diye konuştu.





28 ŞUBAT HATIRLATMASI

Olayın devamında dernek başkanına tepki gösterdiğini anlatan İzmirlioğlu, “Bu tür kararların hangi dönemde alındığını sorduğumda, başkan bana çok ciddiyetsiz bir şekilde ‘Burası özel bir dernek ve kurallarımıza uymak zorundasınız’ dedi. Ben de bu durumu kabul etmediğimi ve yetkililere şikayet edeceğimi söyledim” ifadelerini kullandı. İzmirlioğlu, yaşanan olayın ardından sosyal medyada bir paylaşım yaparak konuyu gündeme taşıdığını dile getirdi. 28 Şubat sürecindeki baskıları hatırlatan İzmirlioğlu, “Bu tür olaylar ailem üzerinde derin izler bıraktı. Ablamın başörtüsü nedeniyle baskıya maruz kalması ve babamın sürgün edilmesi gibi durumlarla karşılaştık” dedi.





TSYD DENETİME GİRDİ

Olayın ardından TSYD’ye yönelik teftiş süreci başlatıldı. Yetkililer, derneğin mali kayıtlarını ve uygulamalarını detaylı bir şekilde inceledi. İnceleme sonucunda, TSYD yönetiminin Anadolu'dan gelen delegeleri dernek bütçesinden ağırlamasının usulsüz bulunduğu öne sürüldü. Bu tespitler sonucunda 61 yıllık TSYD’ye kayyum atanmasına karar verildi.





KILIÇARSLAN GÖREVE BAŞLADI

Ünal Kılıçarslan

TSYD, İçisleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden alınan Tongsir’in yerine, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan'ın kayyum olarak atandığını duyurdu. TSYD'den üyelere yapılan açıklamada, Kılıçarslan’ın dün 14.30’dan itibaren TSYD Genel Merkezi'nde göreve başladığı ifade edildi.



