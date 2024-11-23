Tunceli ve Ovacık'a kayyum

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlı-ğı’ndan yapılan açıklamada, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığı hatırlatıldı. Açıklamada, Konak'ın Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2024/1146 Sayılı soruşturma dosyasında "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma-sının devam ettiği vurgulanarak, "Cevdet Konak’ın Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi. Bu kapsamda, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğ-lu'nun Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendi-rildiği bildirildi.

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e ilişkin yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: “Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle, Mustafa Sarıgül’ün Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Tunceli Valiliği’nce Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.”





SOKAK ÇAĞRISI

Kayyum kararından sonra Tunceli Belediyesi önüne gelen DEM Partili Eş Başkan Birsen Orhan sokak çağrısı yaptı: “Bunlar işgalci. Bunlar Dersim’i nasıl 1938’de işgal ettilerse bugün belediyemizi işgal ediyorlar. Bunları izlemeyin. Gelin göğüs verin mücadelemize, birlikte savaşalım. Bunlarla birlikte mücadele edelim.”











