Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Dernek lokalindeki kavgada kan aktı: Ağır yaralı

Dernek lokalindeki kavgada kan aktı: Ağır yaralı

23:1219/04/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı.
Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı.

Bursa'da bir dernek lokalinde müşteriler arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir dernek lokalinde müşteriler arasında alacak-verecek nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Olay saat 21.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir derneğin lokalinde meydana geldi. Metin G. (59) ile Sebahattin U. (63) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin G. üzerinde bulunan bıçakla Sebahattin U.'yu karnından yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sebahattin U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sebahattin U'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Metin G.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Bursa
#Dernek
#Kavga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvurusu ne zaman? Başvurular başladı mı?