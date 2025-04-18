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İnegöl’de silahlı saldırı: Seyir halindeki araca pompalı tüfekle ateş açıldı

İnegöl’de silahlı saldırı: Seyir halindeki araca pompalı tüfekle ateş açıldı

23:5218/04/2025, Cuma
AA
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Bursa'da seyir halindeki araca düzenlenen saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.
Bursa'da seyir halindeki araca düzenlenen saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücü ağır yaralandı.

Serkan Yeşil (38) idaresindeki 16 KRJ 89 plakalı hafif ticari araca, Mahmudiye Mahallesi Ortaköy yolu üzerinde seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Sürücü Serkan Yeşil yaralandı, şüpheli veya şüpheliler kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.



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