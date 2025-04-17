Bursa'da alevler geceyi aydınlattı: 2 katlı evde çıkan yangın bitişiğindeki 2 eve daha sıçradı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın bitişiğindeki 2 eve daha sıçradı. Yanan evler kullanılamaz hale gelirken, yangın neticesinde şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Bursa Osmangazi'deki yangın, saat 00.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi, Kestanelik Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken yangın bitişiğindeki 2 eve daha sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemli alırken yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.