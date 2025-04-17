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Apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Apartmanda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

00:2517/04/2025, Perşembe
IHA
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Boş dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Boş dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'da beş katlı bir binanın dördüncü katında bulunan dairede çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Olay yerine gelen ekipler, yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Boş olduğu öğrenilen dairede çıkan yangın mahalle halkını sokağa döktü.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Ağalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedene yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Boş olduğu öğrenilen dairede çıkan yangın mahalle halkını sokağa döktü. Maddi hasar meydana geldiği olaya ilişkin inceleme başlatıldı.



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