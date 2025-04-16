Burdur'da yangın faciası: Yanmış halde cansız bedeni bulundu

Burdur merkez Necatibey Mahallesi'nde kendisinden bir süredir haber alınamayan Saim Nas isimli 85 yaşındaki şahıs evinde bir bölümü yanmış şekilde bulundu. Gelen bilgiye göre; haber alınamayan Nas’ın yakınları, komşularından yardım istedi. Eve giren komşular korkunç manzara ile karşılaştı.
Necatibey Mahallesi Necatibey Caddesi'nde yalnız yaşayan Saim Nas'tan (82) haber alamayan yakınları, komşularından evi kontrol etmelerini istedi. Eve giren komşuları, Nas'ı vücudunun bir kısmı yanmış halde buldu.
Burdur merkez Necatibey Mahallesi'nde oturan Saim Nas'tan haber alamayan yakınları, komşularından yardım istedi. Dün saat 23.00 sıralarında eve giren komşular, Saim Nas'ı odadaki divan üzerinde vücudunun bir bölümü yanmış halde yatarken buldu. Komşuların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, evde yangın olduğunu ihbar edilmesiyle tedbir amaçlı itfaiye ekipleri de yönlendirildi. Eve giren ekipler Saim Nas'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Nas'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.