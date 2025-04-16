Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
3. Sayfa
Burdur'da yangın faciası: Yanmış halde cansız bedeni bulundu

Burdur'da yangın faciası: Yanmış halde cansız bedeni bulundu

10:0716/04/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
BURDUR'da bir süredir haber alınamayan Saim Nas'ın (85), evde bir bölümü yanmış cansız bedeni bulundu.
BURDUR'da bir süredir haber alınamayan Saim Nas'ın (85), evde bir bölümü yanmış cansız bedeni bulundu.

Burdur merkez Necatibey Mahallesi'nde kendisinden bir süredir haber alınamayan Saim Nas isimli 85 yaşındaki şahıs evinde bir bölümü yanmış şekilde bulundu. Gelen bilgiye göre; haber alınamayan Nas’ın yakınları, komşularından yardım istedi. Eve giren komşular korkunç manzara ile karşılaştı.

Necatibey Mahallesi Necatibey Caddesi'nde yalnız yaşayan Saim Nas'tan (82) haber alamayan yakınları, komşularından evi kontrol etmelerini istedi. Eve giren komşuları, Nas'ı vücudunun bir kısmı yanmış halde buldu.


Burdur merkez Necatibey Mahallesi'nde oturan Saim Nas'tan haber alamayan yakınları, komşularından yardım istedi. Dün saat 23.00 sıralarında eve giren komşular, Saim Nas'ı odadaki divan üzerinde vücudunun bir bölümü yanmış halde yatarken buldu. Komşuların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, evde yangın olduğunu ihbar edilmesiyle tedbir amaçlı itfaiye ekipleri de yönlendirildi. Eve giren ekipler Saim Nas'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Nas'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.





#burdur
#yangın
#haberler
#son dakika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK SON AÇIKLAMALAR: Kademeli emeklilik çıkacak mı, teklif Meclis'ten geçti mi?