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Konya'da yangın paniği: 2 çocuk hayatını kaybetti

Konya'da yangın paniği: 2 çocuk hayatını kaybetti

17:2216/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
IHA
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Konya'da çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
Konya'da çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Konya'nın Meram ilçesinde saat 15.30 sıralarında 5 katlı bir binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İçeride mahsur kalanlar olduğu belirtilince ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı ve binadakilerin bir çoğu çıkartıldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından içeriye giren ekipler acı tabloyla karşılaştı. Dumandan etkilenen 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Konya’nın Meram ilçesinde bulunan bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle birlikte olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

5 katlı binayı etkisi altına alan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evdeki 2 çocuk hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.


Yangın, saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sabihiata Mahallesi Dursun Fakih Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 2. katında yabancı uyruklu Feyyaz S., eşi Rıdal S. ve çocuklarının yaşadığı dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken içeride kalan Rıdal S. ile çocukları A.S., M.S., A.S. ve G.S. itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yangın sırasında içeride kalan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 çocuk ise yangında hayatını kaybetti. Olay yerinde ekiplerin incelemesi devam ederken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



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