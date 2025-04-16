Olay, 14 Nisan gecesi Merkez Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın üst katındaki S.Ö. ile annesi E.V.'nin kiracı olduğu dairede meydana geldi. S.Ö. ve annesi E.V. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından anne evden ayrılırken, S.Ö. eline geçirdiği satırla önce bazı eşyaları parçaladı ardından ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dairede küçük çaplı zarar olurken, S.Ö. gözaltına alındı. İfadesi alınan S.Ö., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Eşinden ayrı yaşayan E.V., oğlundan; ev sahibi de zararın karşılanacağının beyan edilmesi üzerine S.Ö.'den şikayetçi olmadı.