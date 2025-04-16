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Annesi ile tartışıp canlı yayında evi ateşe verdi: 'Vallahi çatır çatır da yanıyor'

Annesi ile tartışıp canlı yayında evi ateşe verdi: 'Vallahi çatır çatır da yanıyor'

16:5016/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
DHA
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Annesiyle tartışıp evi ateşe verdi, her şeyi canlı yayınladı
Annesiyle tartışıp evi ateşe verdi, her şeyi canlı yayınladı

İddiaya göre Antalya'nın Serik ilçesinde tartıştığı annesine kızan S.Ö. (25), sosyal medya hesabından canlı yayın açtı ve evi ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken adeta facianın eşiğinden dönüldü. Görüntülerde, sürekli küfreden S.Ö.'nün elindeki satırla ölüm tehditleri savurduğu anlar yer aldı...


Olay, 14 Nisan gecesi Merkez Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın üst katındaki S.Ö. ile annesi E.V.'nin kiracı olduğu dairede meydana geldi. S.Ö. ve annesi E.V. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından anne evden ayrılırken, S.Ö. eline geçirdiği satırla önce bazı eşyaları parçaladı ardından ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dairede küçük çaplı zarar olurken, S.Ö. gözaltına alındı. İfadesi alınan S.Ö., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Eşinden ayrı yaşayan E.V., oğlundan; ev sahibi de zararın karşılanacağının beyan edilmesi üzerine S.Ö.'den şikayetçi olmadı.


'VALLAHİ ÇATIR ÇATIR DA YANIYOR'


Öte yandan S.Ö., sosyal medyada açtığı canlı yayınla olay anlarını paylaştı. Görüntülerde, sürekli küfreden S.Ö.'nün elindeki satırla ölüm tehditleri savurduğu anlar yer aldı. 'Hadi polis çağır' ve 'İyi bak eve şimdi yakacağım' notlarıyla evi dağıttığı fotoğrafları paylaşan S.Ö.'nün, "Evi yakacağım. Gördün mü evi? Bir tane eşya koymayacağım bu evde" dedikten sonra eşyaları ateşe verdiği, sonra da "Vallahi çatır çatır da yanıyor" dediği duyuldu.



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