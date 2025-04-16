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Aylardır aranıyordu: Boş arazide bulunan ceset Fatih Aydın’a ait çıktı!

Aylardır aranıyordu: Boş arazide bulunan ceset Fatih Aydın’a ait çıktı!

16:0716/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
DHA
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Boş arazide bulunan ceset Fatih Aydın’a ait çıktı
Boş arazide bulunan ceset Fatih Aydın’a ait çıktı

Babasıyla tartışıp evden ayrıldığı ve bir daha haber alınamadığı öne sürülen Aydın'dan aylardır hiçbir iz bulunamamıştı. Olayla ilgili soruşturmasını sürdüren ekipler kimliği belirsiz olarak bulunan cesedin Fatih Aydın'a ait olma ihtimali üzerine duruluyordu. Anne Rabia Aydın'dan da alınan DNA örnekleri ile ceset DNA'ları uyuştu. Çürümüş cesedin 7 Temmuz 2024 yılından beri kayıp olarak aranan Fatih Aydın’a ait olduğu ortaya çıktı.

Gelen son dakika haberine göre; Küçükçekmece'de metruk binada bulunan cesedin geçtiğimiz Temmuz ayında kaybolan Fatih Aydın'a ait olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA incelemesi sonucu ortaya çıkan yeni bilgi üzerine polis soruşturmayı derinleştirdi.


Küçükçekmece'de 7 Temmuz 2024 tarihinde Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezine başvuran Rabia Aydın, oğlu Fatih Aydın'ın (21)'un babasıyla tartışma yaşadıktan sonra evden çıktığını bir daha da geri dönmediğini belirterek polisten yardım istedi. Polis olayla ilgili yaptığı incelemede kayıp kişinin herhangi bir otobüs yada uçak bileti, hastane ve eczane kaydının olmadığını belirledi. Herhangi bir otel girişinin de bulunmadığı tespit edilen Fatih Aydın'ın yurtdışına çıkmadığı öğrenildi. Polis yaptığı incelemede kayıp Aydın'ın banka hesaplarında da bir hareket olmadığını belirledi.


CESET İKİNCİ KATTA BULUNDU

Polisin çalışmaları sürerken 13 Nisan Pazar günü Küçükçekmece, Fatih Mahallesi, Atatürk Köşkü caddesi, Kibrithane arkasında bulunan metruk binada kimliği meçhul bir erkek cesedi bulundu. Cesedi bulan 4 görgü tanığıyla görüşen polis, binadan uzun süredir kokular geldiğini ancak vatandaşların 'Herhalde bir hayvan öldü' diyerek polise haber vermediğini belirtti. Metruk binada yapılan incelemede ikinci katta iskelet haline gelen bir ceset bulundu. Cesedin yanında yeşil beyaz çizgili tişört, siyah kemer ve pantolon bulundu.


ANNEDEN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Burada cesetten DNA örnekleri alınırken, bu örnekler anne Rabia Aydın'dan alınan örneklerle karşılaştırıldı. Tamamlanan inceleme sonucunda cesedin 7 Temmuz 2024'ten bu yana kayıp olarak aranan Fatih Aydın'a ait olduğu belirlendi.Polis bu gelişme üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Fatih Aydın'ın ölüm nedeninin yapılacak kapsamlı incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi.




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