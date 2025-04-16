Kimlik sorgusundan kaçmak isteyen çift mahalle bekçisini sırtından bıçakladı

İddiaya göre, mahalle bekçilerinin yaptığı sorguda, belirttiği kimlik bilgileri ile UYAP sistemindeki kayıtları uyuşmayan Kadem-Dilek T. çifti kaçmak istedi. Çift, çıkan arbedede bekçilerden birini sırtından bıçaklayıp kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.