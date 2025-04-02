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İstanbul'da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçiye silahlı saldırı: Bir bekçi ağır yaralandı

İstanbul'da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçiye silahlı saldırı: Bir bekçi ağır yaralandı

07:442/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
AA
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İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İstanbul Bağcılar'da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı düzenlenmesi sonucu bir bekçi ağır yaralandı. Saldırganların yakalanması için başlatılan soruşturma, çok yönlü olarak devam ediyor.

Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta şüpheli üç şahıs, rutin kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Saldırıda yaralanan bekçi Uğur Gölçek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri saldırının yapıldığı sokaktaki delilleri tek tek topladı, arka sokaklarda da yerlerde çok sayıda boş kovan bulundu.

Sokak aralarını ve caddeleri trafiğe kapatan polis ekipleri, kaçan saldırganların eşkalini belirlemek için çevredeki işyerlerine ait güvenlik kamera kayıtlarını aldı.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaralı bekçinin durumu hakkında bilgi almak için hastaneye geldi.

Bekçilere silahla ateş ederek kaçanlar aranıyor

Şüphelilerin, Yüzüncü Yıl Parkı civarında olduğu ihbarı üzerine çok sayıda polis, bölgede arama yaptı.
Çevredeki binaların içerisi ve şüphelilerin saklanabilecekleri diğer yerler tek tek kontrol edildi.
Parka çıkan sokak araları ve oto galeri sitelerinin olduğu alanlarda da ekipler saatlerce devriye attı.
Saldırganların yakalanması için başlatılan soruşturma, çok yönlü olarak devam ediyor.

#İstanbul
#Bağcılar
#Bekçi

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