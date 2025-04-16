Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Amasya
Üç katlı binada çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Üç katlı binada çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

10:1816/04/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Alevler, çevredeki ağaçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Alevler, çevredeki ağaçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan Derinöz Barajı yakınlarındaki 3 katlı boş binada çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Baraj yakınlarında bulunan 3 katlı boş haldeki binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler ve yükselen dumanları görenlerin bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, orman ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevler, çevredeki ağaçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ekipleri yangına ilişkin inceleme başlattı.

#Amasya
#Suluova
#Derinöz Barajı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BEDAŞ duyurdu: Elektrikler kesilecek! İşte İstanbul'da bugün (16 Nisan Çarşamba günü) elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler