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EĞİTİM

Ders kitaplarında yazılım tuzağı

İnternet korsanlarının hedefi bu kez ders kitapları aracılığıyla öğrenciler oldu. Kaspersky'nin 'okula dönüş' raporuna göre, 17 bin 755 tehdidin ders kitabı şeklinde yayıldığı belirlendi. İnternetten online indirilen İngilizce ders kitabında 2 bin 80, matematik kitabında bin 213 ve edebiyat kitabında 870 casus yazılım saptandı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Okulların açılmasına sayılı günler kala internet korsanlarının ders kitaplarını ve makaleleri hedef aldığı ortaya çıktı. Antivirüs programı Kaspersky uzmanlarının yaptığı incelemeye göre, 17 bin 755 adet tehdidin ders kitabı şeklinde yayıldığı tespit edildi.

İnternetten online olarak indirilen İngilizce ders kitabında 2 bin 80, matematik kitabında bin 213 ve edebiyat kitabında 870 casus yazılım saptandı. Yazılım uzmanlarının yaptığı inceleme başka çarpıcı sonuçları da gözler önüne serdi. 53 bin 531 adet zararlı veya istenmeyen dosya keşfedildiğ incelemede, bu dosyaların özellikle Ağustos 2018 ile Temmuz 2019 arasında 104 bin 819 kullanıcıya yönelik 356 bin 662 saldırıda kullanıldığı ifade edildi.

3 ANA BAŞLIKTA TOPLANDI

Kaspersky’nin “Okula Dönüş” raporunda öne çıkan bulgulara göre geri kalan 35bin 776 tehdit ise çeşitli konulardaki makaleler ve öğrenci ödevleri oldu. Tehditleri yakından inceleyen araştırmacılar sıra dışı bir durum fark etti. Vakaların yüzde 35,5’inde kullanılan zararlı yazılımın, sekiz yıl önce çıkan bir solucan olduğu anlaşıldı. Bu eski tür tehdit günümüzde pek sık görülmediğini ifade eden uzmanlar, zararlı yazılım daha önce özellikle USB bellekler aracılığıyla dağıtıldığı bilgisini paylaştı. Düzenli güvenlik güncellemesi yapılmayan solucanın, eski sürüm programlarının kullanıldığı öğrenci baskı hizmetlerindeki bilgisayarlarda yaşadığını belirlendi. Bu bilgisayarlara da baskı için getirilen bir makale ile bulaştığı anlaşıldı. Araştırmacılar, saldırıların geçen yıla oranla yüzde 21 azaldığını ifade etti.

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TROJENLERİ KİTAPLARA GİZLİYORLAR

  • Ali Murat Kınık
  • Ders kitaplarına ve diğer eğitim materyallerine para ödemek istemeyen öğrencilerin internetten indirdiği eğitim materyalleri aracılığıyla siber suçlulara imkan tanıdığını anlatan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "Kitap PDF'leri ve makalelere trojen ve solucan gizleniyor. Çocuklar sitelerde bu materyallere tıkladıklarında ise casus yazılımlar bilgisayara iniyor. Böylece siber korsan çocuğun bilgisayarına, tabletine ve akıllı telefonuna erişim sağlayarak fotoğraf video gibi verileri elde etmiş oluyor. Bu veriler pedofili sitelerinde ifşa edebiliyor” diye konuştu.

  • Nasıl korunacağız

    Üniversite araştırmaları için indirilen makalelerde de benzer durumların yaşandığını söyleyen Doç. Dr. Ali Murat Kırık, “Bilgisayarlara inen keylogger isimli bir yazılım klavyeyle bastığınız her harfi kaydediyor. Kullanıcı bilgileri, banka kart numarası ve şifresi gibi detaylar böylece siber korsanların önüne düşüyor. Banka hesabının boşaltılması, veri, kimlik hırsızlıkları da bu şekilde yaşanıyor” diye konuştu. Güvenilir antivirüs yazılımlarının önemine işaret eden Doç. Dr. Kırık, “Dolaştığımız, alışveriş yaptığımız sitelerin güvenlik sertifikalarının olması şart. Makale kitap indirilen illegal sitelerin hiçbir şekilde giriş yapılmamalı. Antivirüs yazılımları sürekli güncel olmalı. Iyi dijital okuryazar olmamız lazım. Hangi sitede ne yapılır, bu içeriği indirirsem karşıma ne çıkar gibi durumların da farkına varmalıyız. Özel bilgileri bilgisayarlarda veya akıllı telefonlarda saklamamalıyız. Girdiğimiz sitelerin adres çubuğuna dikkat etmeliyiz. Bir iki harf değiştirerek sahte banka hesabına yönlendirmeler oluyor. Böyle durumla karşılaşan kullanıcılar şifrelerini hemen değiştirmeli” ifadelerini kullandı.

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