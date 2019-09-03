Öğretmenlerin eğitim imkânlarını artıracağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Elmadağ'daki bir okulda yeni tasarlanan öğretmenler odasından, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Mesleki Çalışma Programı'nın başlangıcı nedeniyle Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden, yaklaşık 1 milyon öğretmene seslendi. Selçuk, konuşmasında öğretmen odalarının iç tasarımında yaptıkları bir dizi yeniliğe ilişkin bilgiler paylaştı. Öğretmenler odasında geçirilen zamanın kendileri için önemine işaret eden Selçuk, "Bu yüzden daha rahat edebilecekleri, keyifli ve üretken vakit geçirebilecekleri, bireysel ihtiyaçlarına da uyumlu bir oda tasarlayalım istedik. Pek çok öğretmenimizin de görüşünü aldık. İmkanlarımızın elverdiği ölçüde tüm öğretmen odalarının benzer şekilde tasarlanacağı bilgisini de vermek isterim" dedi.

EĞİTİM ÇEŞİTLERİ ARTACAK

Bakan Selçuk, öğretmenlere yönelik doğa yürüyüşünden diksiyona, müze eğitiminden dramaya kadar pek çok alanda eğitim seçenekleri sunduklarını, bunlara katılımın beklenenin çok üzerinde olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi. Öğretmenlerin yer aldığı hemen her etkinliğe katılmaya gayret ettiğini söyleyen Selçuk, yaz döneminde pek çok mesleki gelişim sertifika programına binlerce öğretmenin katılım sağladığını, bundan sonraki süreçte de halk oyunları, müzik, ritim, yapay zeka gibi mesleki gelişim programlarının artırılarak sunulacağını kaydetti.

OKUL DIŞINA TAŞIYACAĞIZ

Öğretmenlerin içindeki edebiyat yeteneğini dışarıya aktarmaları için bu yıl ilk kez Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri kapsamında bir öykü yarışması düzenlediklerini ifade eden Bakan Selçuk, şöyle konuştu: "Yakında duyurularını yapacağımız Türkiye öğretmenler kupası ve öğretmen konserleri bu çalışmanın bir parçası. Mesleki gelişim programlarını merkezi ve mahalli olarak arttıracağız. Çünkü başvurup eğitime katılma hakkı alamayan öğretmenlerimiz beklenti içinde. Eğitimleri olabildiğince okul dışına taşımaya da devam edeceğiz. İnanılmaz sayıda çok talep var. Örneğin zeka oyunları eğitimini 350 kişiyle pilot olarak açtık, 27 bin başvuru oldu. Öğretmenlerimizin erişimini artırmak için öğrenme yönetim sistemini ve çevrimiçi akredite sertifika programlarını başlatacağız. Mesleki gelişim programlarında başvuru ve katılım konularında iyileştirmeler yapıyoruz. 5 olan merkezi eğitimi 7'ye, 5 olan mahalli eğitimi 10'a çıkarıyoruz. Ret ya da iptal durumlarında hak kaybının önüne geçeceğiz."

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3 BAŞLIK BELİRLENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaklaşık 1 milyon öğretmenin 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesleki çalışma programı ile seminer konuları belirledi. Öğretmenlerin 2019-2020 eğitim öğretim yılında yapacakları ve bugün başlayan 2019 eylül dönemi mesleki çalışma programı 5 gün sürecek. Bu yılki programa göre, öğretmenler sadece okullarda değil okul dışında da öğrenme fırsatlarını ön plana çıkaran bir dizi mesleki gelişim etkinlikleri ile sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere katılacak. İllerdeki tarihi ve kültürel mekanlarda konserler verecek öğretmenler, sportif etkinliklere ve "eğitimde drama", "müzede drama", "doğada drama", "masal anlatıcılığı", "akıl ve zeka oyunları" ve "oryantiring" gibi etkinliklere katılarak becerilerini geliştirebilecek.

İSTİSMAR KONUSU ANLATILACAK

Bakanlığın programına göre, tüm eğitim kademelerinde görev yapan öğretmenler, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, bilim sanat merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerinden destek alarak okullarda çocuğa yönelik ihmal ve istismarın önlenmesi konusunda çalışmalar yapacak. Ayrıca, okul içinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar değerlendirilecek. Öğretmen eğitimlerinde ilk defa STEM, robotik ve kodlama, yazılım geliştirme, eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme gibi başlıklar da bu yıl uygulamaya koyulacak.

Vizyon belgesinin son hali ekimde

Bakan Selçuk, geçen yıl ekim ayında vizyon belgesinin yayımlandığını hatırlatarak, şunları söyledi: "Bir yılı tamamlamamıza çok az kaldı. Çalışma ekibimizin, mesai arkadaşlarımın ve sizlerin gayretleriyle epey yol kat ettik. Yaptığımız her çalışmayı, hangi konuda ne aşamada olduğumuzu bu yıl inşallah ekim ayında yine paylaşacağız. Bu ayda 100'den fazla kurumdan görüş aldığımız hem ortaöğretim tasarımının son halini hem de ilköğretim taslak programını değerlendirmelerinize sunacağız."