Dersler bahçede oyunla işlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tüm okul öncesi eğitim kurumlarına, 23-29 Mayıs’ta küresel ölçekte düzenlenecek “Okul Dışarıda Günü” ve “Dünya Oyun Oynama Günü” etkinlikleri kapsamında sınıflarını açık havaya taşıyıp dersleri oyun oynayarak işlemeleri çağrısında bulundu. Bakanlığa bağlı resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarına gönderilen yazıda, okul öncesinde eğitim alan yaklaşık 1 milyon 600 bin çocuğun aynı gün sembolik olarak “Yağ satarım bal satarım”, devamında da başka oyunları oynaması istendi.

AİLELER DE SÜRECE DAHİL OLACAK

Resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, 23 Mayıs Perşembe günü sabahçı ve normal eğitim yapan sınıflarda saat 10.00’da, öğlenci sınıflarda ise saat 14.00’te olmak üzere, geleneksel çocuk oyunlarından “Yağ satarım bal satarım” oyunu oynanması tavsiye edildi. Aileleri de sürece dahil etmek ve oyunun özellikle de dışarıda oyunun önemi konusunda bilinç oluşturmak için sadece çocuklar değil, ailelerin de okullardaki etkinliklerde aktif rol alacağı veya sadece ailelerin oynayıp çocukların izleyeceği oyunların oynanması önerildi. Hafta boyunca “Çocukların Gözünden Oyun” konulu sergiler düzenlenecek, okullar tarafından farklı etkinlikler yapılacak. Hafta boyunca ailelerin de okullardaki etkinliklerde aktif rol alacağı veya sadece ailelerin oynayıp çocukların izleyeceği oyunların oynanması önerildi.

ÖĞRETMEN VE VELİLERE EĞİTİM

Ayrıca, “Çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmesinde dışarıda ve doğada oyunun önemi”, “Çocuklar hangi yaşta, hangi oyunları, oyuncakları tercih ederler?”, “Oyun ve öğrenme”, “Anne ve babalar neden çocuklarıyla oyun oynamalı?”, “Dijital oyunlardan çocuklarımızı korumak mümkün mü? Gerekli mi?”, “Eskiden, şimdi ve gelecekte oyun”, “Oyunlar değişiyor” gibi konularda öğretmenler ve ailelere yönelik eğitimler düzenlenecek. Yazıda, “Oyun her zaman her yerde ve herkese” sloganı ile yapılacak etkinliklerin, sosyal medyada #okuldışarıda etiketi ile paylaşılarak farkındalık oluşturulması da istendi.

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