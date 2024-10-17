Derste yere cıva döküldü: Eğitime ara verildi

Adıyaman'da dün 35 öğrencisi cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastanede müşahede altına alınan Türkiye Petrolleri Ortaokulunda eğitime bir gün ara verildi. AFAD ekipleri okulda inceleme ve temizlik çalışması yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, "Öğrencilerde bir sıkıntı bulunmuyor. Bugün taburcu edilecekler. Okulda da AFAD ekipleri temizlik çalışması yapıyor" ifadelerini kullandı.