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Derste yere cıva döküldü: Eğitime ara verildi

Derste yere cıva döküldü: Eğitime ara verildi

16:0017/10/2024, Perşembe
DHA
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Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, kimyasal maddeden etkilenen olmadığı anlaşıldı.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, kimyasal maddeden etkilenen olmadığı anlaşıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki bir ortaokulda ders sırasında bir öğrenci, yanlışlıkla yere cıva döktü. Cıvanın zarar vermemesi için öğrenciler tahliye edilirken, okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Karamürsel'in olay, sabah saatlerinde Kayacık Mahallesi'ndeki Karamürsel Atatürk Ortaokulu'nda meydana geldi. Laboratuvardaki ders sırasında bir öğrenci, yanlışlıkla yere cıva döktü. Yere dökülen cıvanın zarar vermemesi için öğrenciler tahliye edilirken, yetkililere ihbarda bulunuldu.

İhbarla okula polis, itfaiye, acil sağlık ve AFAD ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, kimyasal maddeden etkilenen olmadığı anlaşıldı.

Ekipler okulda temizlik çalışması yaparken, öğrenciler tatil amaçlı evleri gönderildi. Okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

#Kocaeli
#Karamürsel
#Cıva

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