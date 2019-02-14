Adıyaman haber: 'Civa' ile oynayan 34 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

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ADİYAMAN

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Okulda cıva kabusu: Ekipler temizlik yaptı

Adıyaman'da dün 35 öğrencisi cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastanede müşahede altına alınan Türkiye Petrolleri Ortaokulunda eğitime bir gün ara verildi. AFAD ekipleri okulda inceleme ve temizlik çalışması yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, "Öğrencilerde bir sıkıntı bulunmuyor. Bugün taburcu edilecekler. Okulda da AFAD ekipleri temizlik çalışması yapıyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Ekipler, okula gelerek temizlik çalışması yaptı.
Ekipler, okula gelerek temizlik çalışması yaptı.

Adıyaman'da dün 35 öğrencisi cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastanede müşahede altına alınan Türkiye Petrolleri Ortaokulunda eğitime bir gün ara verildi.

AFAD ekipleri, çöpte buldukları cıva ile temas eden öğrencilerin Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki okulunda incelemelerde bulundu.

AA
AFAD ekipleri okulda inceleme ve temizlik çalışması yaptı.
  • Hastanede müşahede altına alınan öğrencilerin sınıfında yaklaşık 30 gram cıva bulan ekipler, okulda temizlik çalışması başlattı.

Öğrenciler müşahede altına alındı

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, dün Türkiye Petrolleri Ortaokulundaki 35 öğrencinin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müşahede altına alındığını anımsattı.

Müşahede altına alınan öğrencilerin sınıfında yaklaşık 30 gram cıva bululundu.
  • Okulun bugün tatil edildiğini ifade eden Alagöz, "Öğrencilerde bir sıkıntı bulunmuyor. Bugün taburcu edilecekler. Okulda da AFAD ekipleri temizlik çalışması yapıyor. Herhangi bir sıkıntı yok ama öğrenci velilerinin içlerinin rahat etmesi açısından okulda ekiplerce dezenfekte çalışması yapılıyor" dedi.

Türkiye Petrolleri Ortaokulunda dün bir öğrenci çöpte bulduğu cıvayı sınıfa getirmiş, bu maddeye temas eden 35 öğrenci cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastanede müşahede altına alınmıştı.

Okulda cıva zehirlenmesi şüphesi: Ekipler çalışma yaptı
FOTOĞRAF 13
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Adıyaman'da dün 35 öğrencisi cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastanede müşahede altına alınan Türkiye Petrolleri Ortaokulunda eğitime bir gün ara verildi.
Title
AFAD ekipleri, çöpte buldukları cıva ile temas eden öğrencilerin Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki okulunda incelemelerde bulundu.
Title
Hastanede müşahede altına alınan öğrencilerin sınıfında yaklaşık 30 gram cıva bulan ekipler, okulda temizlik çalışması başlattı.
Title
İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, dün Türkiye Petrolleri Ortaokulundaki 35 öğrencinin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müşahede altına alındığını anımsattı.
Title
Okulun bugün tatil edildiğini ifade eden Alagöz, Öğrencilerde bir sıkıntı bulunmuyor. Bugün taburcu edilecekler. Okulda da AFAD ekipleri temizlik çalışması yapıyor. Herhangi bir sıkıntı yok ama öğrenci velilerinin içlerinin rahat etmesi açısından okulda ekiplerce dezenfekte çalışması yapılıyor. dedi.
Title
Türkiye Petrolleri Ortaokulunda dün bir öğrenci çöpte bulduğu cıvayı sınıfa getirmiş, bu maddeye temas eden 35 öğrenci cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastanede müşahede altına alınmıştı.
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Okulda cıva zehirlenmesi şüphesi: Ekipler çalışma yaptı
Adıyaman'da dün 35 öğrencisi cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastanede müşahede altına alınan Türkiye Petrolleri Ortaokulunda eğitime bir gün ara verildi. AFAD ekipleri okulda inceleme ve temizlik çalışması yaptı
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