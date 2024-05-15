Destici: Cumhurbaşkanımızın hedef alındığı hafife alınamayacak bir süreçle karşı karşıyayız

Çok net bir şekilde Cumhurbaşkanımızın, hükümet üyelerimizin hatta eski bakanlarımızın ve çok önemli bürokratlarımızın hedef alındığı bir süreç olduğu gözüküyor. Şu anda, tam net bir şekilde ortaya çıkmadı ama eldeki bilgiler ve açıklanan hadiselere baktığımız zaman; bunu net bir şekilde görüyoruz. Yeni FETÖ'vari yapılar varsa, bunlar da deşifre edilecektir ki bu hadise bir nevi deşifre etmiştir. Bunlardan da tamamen kurumlarımız ve devletimiz temizlenecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yürüyüşünü de inşallah hiç kimse engelleyemeyecektir. BBP, her zaman, her şartta hem anayasamızın hem de yasalarımızın hem seçilmiş cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin sonuna kadar yanındadır. Milli iradenin sonuna kadar yanındadır. Cumhur İttifakı'nın içerisinde olmamız bize de ayrı bir mesuliyet yüklemektedir. Mesuliyetimizin gereğini bugüne kadar nasıl yaptıysak, bundan sonra da yapacağımızı da net bir şekilde ifade ediyorum."