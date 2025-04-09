Destici'den Özel'e sert tepki: Saygısızlık

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güney Kıbrıs'ta bazı ülkelerin büyükelçilik açmasına tepki gösteren Destici, "Türk Devletleri Teşkilatı üyesi üç ülkenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmi olarak tanımayıp tam bunun karşısında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesine büyükelçi ataması gerçekten onlar adına büyük bir talihsizlik, bizim açımızdan da büyük bir hayal kırıklığı oldu." diye konuştu.

Destici, Dışişleri Bakanlığı ve Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki temsilcilerin, Türk Devletleri Teşkilatını acilen toplantıya çağırması, durumun Türkiye ve Türk milleti açısından hassasiyetini üye ülkelere ciddi şekilde anlatılması gerektiğinin altını çizerek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatına üyeliği kesin olarak kabul edilmelidir." ifadesini kullandı.

"Gençlerin tutuklanmasına sen sebep oldun"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözleriyle ilgili eleştirilerde bulunan Destici,""Sayın Özgür Özel'in, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak milletin çoğunluğunun oyuyla seçilen Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, hükümeti ve yargı çevrelerini hedef alan 'cunta' ifadesi bize göre millet iradesine ve bağımsız yargıya karşı yapılmış büyük bir saygısızlık ve hakarettir." dedi.

Destici, sokakların kavga alanına dönüştürülmesinden vazgeçilmesini isteyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bakın şimdi ne deniyor? 'Gençlerimiz serbest bırakılsın.' Sen sebep oldun o gençlerin şu anda tutuklanmasına, içeri girmesine. Sınavlarına giremediler, belki okullarından atılacaklar, belki uzun yıl, uzun aylar tutuklu kalacaklar. Siz sebep oldunuz. Kendi siyasi çıkarlarınız için, kendi menfaatleriniz için gençlerin geleceğini yaktınız. Annelerin yüreğini acıttınız. Siz sebep oldunuz. Kendi hırsınıza gençleri alet ettiniz."











