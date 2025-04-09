Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Trump'ın vergi tarifeleri sonrası başlayan küresel ekonomik savaşın Türkiye'yi etkilemeyeceğini belirten Erdoğan " Vatandaşımız rahat olsun" dedi. CHP'nin sokak çağrısı ve boykot provokasyonuna sert tepki gösteren Erdoğan: "Gençlerin hayatını karartan sizlersiniz. Tarih boyunca bunu hep yaptınız. Sandıkta kazanamayınca gençleri sokağa döktünüz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Ekranları başında ve radyoda bizleri takip eden vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Tüm dava arkadaşlarıma AK Parti'nin11 milyonu aşan üyelerine, aziz milletimin her bir ferdine buradan en samimi saygılarımı iletiyorum"
'Kimseyi ayırmadan samimiyetle gayret gösterdik'
"Aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurla idrak ettiğinize inandığım Ramazan Bayramı'nızı tekrar tebrik ediyorum. AK Parti teşkilatları Ramazan boyunca olağanüstü bir çaba içinde oldu. 81 ilimizde bir kardeşlik ve dayanışma rüzgarı estirdik. 85 milyon olarak hepimizin bir aile olduğunu hatırlattık. Sadece kadın kollarımız 4.5 milyon insanımıza ulaştı. Milletin evinde halkımızın farklı kesimlerini ağırladık. Kimseyi ayırmadan, dışlamadan rahmet ayının hakkını vermek için samimiyetle gayret gösterdik."
'Şimal yıldızı gibi parlıyor'
"Türkiye 23 yıldır temelini tuğla tuğla ördüğü güçlü altyapısı ile yeni döneme damgasını vurmakta. Ülkemizdeki muhalefet hala eski Türkiye'de yaşadıklarını sanıyor. onlar hala Türkiye'nin icazetle iş gördüğünü zannediyor. Türkiye icazet alan değil icazeti aranan ülke konumuna gelmiştir. Türkiye büyük güçlerin oyunlarında rol verilen figüran değil senaryosunu kendi yazdığı oyun kurucu olmuştur. Türkiye muktedir bir ülkedir. Yeni Türkiye'ye dünya alışmış, batılı güçler yeni Türkiye'yi benimsemek zorunda kalmıştır ama ana muhalefete partisi meseleyi idrak edemedi."
'CHP'nin haline üzülüyoruz'
'Ticaret savaşı yeni bir boyutta'
"Son 1 haftada uluslararası ticaret savaşları yeni bir boyuta evrildi. Sermaye piyasalarındaki depremin artçıları henüz oturmadı. Kimi büyük ekonomilerin daralmaya girmesi kuvvetle muhtemeldir. 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında ekonomide güçlü bir ekip kurduk. Ekonomik sorunları çözecek ve şoklara karşı dirençli hale getirecek programı hayata geçirdik. Dünyada ciddi belirsizlik ortamı var ama Türkiye'nin de güçlü bir ekonomi programı var."
'Yıllık enflasyon 10 aydır geriliyor'
Türkiye boykot çağrılarına prim vermedi. Boykotçular bizzat vatandaşımızdan boykot yedi. Türkiye ekonomisini batıracaklarını zannedenler bir kez daha avuçlarını yaladı. Muhalefetin tüm kumpaslarına rağmen Türkiye'yi büyütüyoruz.