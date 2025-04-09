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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Gençleri bozuk para gibi harcadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Gençleri bozuk para gibi harcadılar

12:269/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Trump'ın vergi tarifeleri sonrası başlayan küresel ekonomik savaşın Türkiye'yi etkilemeyeceğini belirten Erdoğan " Vatandaşımız rahat olsun" dedi. CHP'nin sokak çağrısı ve boykot provokasyonuna sert tepki gösteren Erdoğan: "Gençlerin hayatını karartan sizlersiniz. Tarih boyunca bunu hep yaptınız. Sandıkta kazanamayınca gençleri sokağa döktünüz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Ekranları başında ve radyoda bizleri takip eden vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Tüm dava arkadaşlarıma AK Parti'nin11 milyonu aşan üyelerine, aziz milletimin her bir ferdine buradan en samimi saygılarımı iletiyorum"


YouTube
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Gençleri bozuk para gibi harcadılar
Gündem
09 Nisan, Çarşamba

'Kimseyi ayırmadan samimiyetle gayret gösterdik'

"Aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurla idrak ettiğinize inandığım Ramazan Bayramı'nızı tekrar tebrik ediyorum. AK Parti teşkilatları Ramazan boyunca olağanüstü bir çaba içinde oldu. 81 ilimizde bir kardeşlik ve dayanışma rüzgarı estirdik. 85 milyon olarak hepimizin bir aile olduğunu hatırlattık. Sadece kadın kollarımız 4.5 milyon insanımıza ulaştı. Milletin evinde halkımızın farklı kesimlerini ağırladık. Kimseyi ayırmadan, dışlamadan rahmet ayının hakkını vermek için samimiyetle gayret gösterdik."

"Kökleşen küresel sistem açıkçası temelden çatırdıyor. Korumacı bir yapının yükseldiğini görüyoruz. Hemen her yerde devletler toplumu ve ekonomiyi güçlendirmeyi amaçlayan politikalar üretiyor.
Yeni mücadele dönemine hazırlık yapılıyor. Uluslararası siyasetin tüm aktörleri yeni arayışlara girdi. Ticaret savaşlarının bir etki uyandıracağı anlaşılıyor. Büyük küçük demeden herkesi etkileyecek şiddetin geldiğini söylemek abartılı olmayacaktır.
"

'Şimal yıldızı gibi parlıyor'

"Sahada ve masada en güçlü konumda bulunan ülkelerden biri Türkiye'dir. Türkiye süreci en iyi okuyan ülkelerden biri. Türkiye şimal yıldızı gibi parlıyor.
Ülkemiz yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri.
Türkiyesiz bir denklem kurulamayacağı kabullenildi."

"Türkiye 23 yıldır temelini tuğla tuğla ördüğü güçlü altyapısı ile yeni döneme damgasını vurmakta. Ülkemizdeki muhalefet hala eski Türkiye'de yaşadıklarını sanıyor. onlar hala Türkiye'nin icazetle iş gördüğünü zannediyor. Türkiye icazet alan değil icazeti aranan ülke konumuna gelmiştir. Türkiye büyük güçlerin oyunlarında rol verilen figüran değil senaryosunu kendi yazdığı oyun kurucu olmuştur. Türkiye muktedir bir ülkedir. Yeni Türkiye'ye dünya alışmış, batılı güçler yeni Türkiye'yi benimsemek zorunda kalmıştır ama ana muhalefete partisi meseleyi idrak edemedi."

'CHP'nin haline üzülüyoruz'

"Türkiye'nin farklı bir ligde top koşturduğunu kavrayamadı. Batı ile münasebetler konusunda nasıl bir paradigma değişimi olduğunu anlayamadılar. Kendileri batı izni olmadan nefes dahi alamadıkları için gelişmeleri doğru okuyamıyorlar. Ekonomist ithal etmekle övünenlerden zaten başka bir şey beklenemez.
CHP'nin içler acısı haline baktıkça ülkemiz adına üzülüyoruz. Kendi milletlerini hiçbir zaman tanıyamadılar, korkarım hiçbir zamanda tanıyamayacak
."

'Ticaret savaşı yeni bir boyutta'

"Son 1 haftada uluslararası ticaret savaşları yeni bir boyuta evrildi. Sermaye piyasalarındaki depremin artçıları henüz oturmadı. Kimi büyük ekonomilerin daralmaya girmesi kuvvetle muhtemeldir. 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında ekonomide güçlü bir ekip kurduk. Ekonomik sorunları çözecek ve şoklara karşı dirençli hale getirecek programı hayata geçirdik. Dünyada ciddi belirsizlik ortamı var ama Türkiye'nin de güçlü bir ekonomi programı var."


"Ticaret, üretim ve ihracat tarafında menfi durum beklemiyoruz. Düşük tarife uygulanan ülkeler olmamızla bu dönemi daha kolay atlatacağız.
İş dünyamız müsterih olsun, vatandaşımız gönlünü ferah tutsun.
"

'Yıllık enflasyon 10 aydır geriliyor'

"Her bakımdan umut veren bir hikayeye sahibiz. Makro ekonomik istikrar ve reform imkanı ile bu hikayeyi avantaja dönüştürdük. Dezenflasyon süreci devam ediyor. Yıllık enflasyon 10 aydır geriliyor. Enflasyondaki düşüş sürecektir. Maliye politikasındaki disiplinli duruşumuza devam ediyoruz. Dış dengede iyileşme var. İhracat tarafında da işler yolunda gidiyor.
Cumhuriyet tarihimizin ikinci en yüksek günlük ihracatına ulaştık.
"

Türkiye boykot çağrılarına prim vermedi. Boykotçular bizzat vatandaşımızdan boykot yedi. Türkiye ekonomisini batıracaklarını zannedenler bir kez daha avuçlarını yaladı. Muhalefetin tüm kumpaslarına rağmen Türkiye'yi büyütüyoruz.

'Oyunun yazarı onlar, çalıp çırpan onlar'

19 Mart'tan bu yana siyaset sahnesinde çok farklı bir oyun oynanıyor. Oyunun yazarı CHP'liler. Oyunun kurgucusu CHP'liler.
Oyunun figüranları CHP'liler. Sahne CHP'nin, perde CHP'nin, kapatan CHP...
Bilinmeyen tek bir şey var; Bu orta oyununun kavuğunun kimde olduğuydu... Kurultayla birlikte kavuk Sayın Özel'in başına geçmiş oldu.
Oyunu yazan onlar, çalıp çırpan onlar, İstanbul'da Escobar düzeni kuran onlar. Şikayeti yapan onlar.
Zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışanlar da onlar.

'Gençlerin hayatını karartan sizlersiniz'

Siz bizi gözüne far tutulunca donup kalan tavşan mı zannettiniz? Kendi iç tartışmalarınızın faturasını ne bize ne de millete ödetemezsiniz.
CHP'yi bu bataklığın, bu mafya düzeninin içine siz soktunuz
. Başınıza ne geldiyse koltuk hırsınızdan geldi. Gençleri öne sürüp belediye binalarına saklanan sizsiniz. Gençleri polisle çatıştıran sizlersiniz. Gençlerin hayatını karartan yine sizlersiniz. Tarih boyunca bunu hep yaptınız.
Sandıkta kazanamayınca gençleri sokağa döktünüz
.

'Gençleri bozuk para gibi harcadınız'

Tarih boyunca hep bunu yaptınız.
Bu ülkenin pırıl pırıl gençlerini omuzlarına basıp onları bozuk para gibi harcayarak kariyer basamaklarını yükseldiniz.
Utanmadan sıkılmadan çıkıp hep başkalarını suçladınız. Kurtla avlayıp sonra da utanmadan timsah gözyaşları döktünüz. Deniz Gezmiş'i sahaya süren siz değil misiniz, Meclis'te oylamadan kaçan siz değil misiniz? Bunlardan sonra utanmanız gerekirken Deniz Gezmiş'i kullanan siz değil misiniz. Nazım Hikmet'e bakın, Sabahattin Ali'ye bakın, aynısını orada da görürsünüz. Şimdi gençleri kışkırtıp polise saldırtıyor sonra da timsah gözyaşları döküyorsunuz. Bu ülkenin gençlerini size yedirtmeyeceğiz, kullandırtmayacağız. Gençleri yolsuzluklarınıza paravan etmenize izin vermeyiz. Millet bu tiyatroyu izlemiyor. Kendiniz çalıyor kendiniz oynuyorsunuz.

YouTube
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Gençleri bozuk para gibi harcadılar
Gündem
09 Nisan, Çarşamba


'Boykot çağrıları döndü CHP'nin kendisini vurdu'

Güvendiğiniz dağlara da çoktan karlar yağdı. Medet umduğunuz batılı aktörler sizi terk edeli çok oldu.
Son bir umutla aradığınız numaralar ya kapalı ya sizi engelledi ya da kapsama alanı dışına çıktı. Kimse sizi umursamıyor, yalanlarınıza kanmıyor.
Çok büyük çaresizlik içindeler. 3 haftada tüm itibarlarını kaybettiler. Batılı efendilerinden de destek göremedi. Boykot çağrıları döndü CHP'nin kendisini vurdu. Şimdi bize sataşarak partimize ve ittifak ortağımıza edepsizce iftira atıyorlar. Ne diyor Özgür Bey, "CHP istese tek parti olarak devam edecekken ülkeyi seçimlerle tanıştırdı" diyor. Lütuf buyurdunuz... Kalkıp bizi cuntacılıkla suçluyor. CHP ikinci başkanları malum İsmet İnönü. Koltuğu 88 yaşındayken Ecevit karşısında kaybedince bıraktı.
1950'de Türkiye'de ilk şeffaf seçimde CHP iktidardan uzaklaştırıldı ve o günden bugüne kadar iktidara gelemedi.

'CHP darbeciliğin kitabını yazmıştır'

CHP Genel Başkanına kendi tarihini iyi okumasını tavsiye ediyorum. Kirli geçmişi ile yüzleşmelerini öneriyorum. 50'den bu yana sandıkta yoksunuz ve o günden bu yana darbelerden medet umuyorsunuz.
CHP demek cunta demektir. CHP bu ülkede darbeciliğin de kitabını yazmıştır.
O hakaret ettikleri bağımsız yargı olmasaydı CHP kendi içinden çıkan cunta yönetiminin esiri olacaktı. Yatın kalkın yargıya dua edin ki kendi içinizden çıkan cuntadan sizi onlar kurtardı.

"Yarın, DEM heyetini kabul ederek hem kendileriyle görüşecek hem de Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz."




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