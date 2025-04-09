"Türkiye'nin farklı bir ligde top koşturduğunu kavrayamadı. Batı ile münasebetler konusunda nasıl bir paradigma değişimi olduğunu anlayamadılar. Kendileri batı izni olmadan nefes dahi alamadıkları için gelişmeleri doğru okuyamıyorlar. Ekonomist ithal etmekle övünenlerden zaten başka bir şey beklenemez.

CHP'nin içler acısı haline baktıkça ülkemiz adına üzülüyoruz. Kendi milletlerini hiçbir zaman tanıyamadılar, korkarım hiçbir zamanda tanıyamayacak