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Dev proje Mustafakemalpaşa'ya 10 bin istihdam sağlayacak

142. Yıllık belediye tarihinde ilk kez açtıkları Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile verimli toprakların her yıl katma değeri yüksek yeni ürünlere buluştuğunu, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile örnek çalışmalara imza attıklarını açıklayan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, diğer yandan orta vadede yan sanayisi ile birlikte 10 bin kişiye istihdam sağlayacak Güllüce Kobi Sanayi ve Lojistik Depolama Projesi’yle ilçe için tarihi bir sürecin başlayacağını müjdeledi.

15:06 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mustafakemalpaşa’da 10 bin kişiye istihdam sağlayacak dev proje.

Mustafakemalpaşa’da 10 bin kişiye istihdam sağlayacak dev proje.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Mehmet Kanar, her yıl katma değeri yüksek ürünlerle zenginleştirdikleri verimli toprakları, doğal güzellikleri, tarihi değerlerini koruyarak, yeşil sanayisi yatırımları ile geleceğe yolculuğunun sağlam ve kararlı adımlarla sürdüğünü açıkladı.


“MUSTAFAKEMALPAŞA TABİAT, TURİZM, TARIM, TEKNOLOJİ İLE GELECEĞE YÜRÜYOR”

Bu kapsamda önümüzde ki 100 yıla damgasını vuracak sağlıklı ve modern alt yapı, üst yapı, içme suyu, yağmur ve kanalizasyon, spor ve eğitim, tarım ve turizm, sosyal donatı alanları ve ulaşım başta olmak üzere sayısız hizmetlerle ilçede tarihinin en büyük değişim ve gelişiminin yaşandığını kaydeden Başkan Mehmet Kanar, “Bu güzel ilçenin güzel insanları için ne yapsak az. Şimdi, sıra sporla, sanatla, bilimle yetişen gençlerimizin kendi ilçelerinde girişimci, nitelikli iş gücüne sahip olacakları yeşil sanayi hamlesinde" şeklinde konuştu.

Siyasi hırs ve ikballeri ilçe menfaatlerinden önce gelenlerin yine ve yeniden bed sesleri ile “İstemezük” türküsü söylemeye başladıklarını ifade eden Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Kanar, “Geçmişte, tarım kenti Mustafakemalpaşa’da faaliyet göstermek isteyen dev gıda yatırımlarına karşı çıkarak başka ilçeye gitmelerine neden olanlar, Otoban bağlantısı için yine ortalığı ayağa kaldırarak Mustafakemalpaşa’yı dev projelerden mahrum bırakanlar daha sonra yüzleri kızarmadan bu yatırımları neden ilçemize getirilmediğini söyledi. Şimdi de binlerce istihdam ve yeni iş olanaklarının önünü açacak yatırımı engellemeye çalışıyor. Şaşırdık mı? Hayır tabi ki” dedi.


“SİZ LAF, BİZLER İLÇEMİZ İÇİN DEĞER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Mehmet Kanar, 142. yıllık hizmet çınarı Mustafakemalpaşa Belediye tarihinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, yine Türkiye’de örnek gösterilen ilk belediyeler arasında yer alan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün kendi dönemlerinde hizmet vermeye başladığını hatırlatarak, “Bizler geçmişimizle gurur duyuyor, geleceğimiz için çalışıyoruz. Farkında mısınız? Çocuklarımız tarihi ve doğal güzelliklerimiz, sağlıklı içme suyu, modern alt ve üst yapıya sahip bir şehirde, spor ve kültür merkezlerinde büyüyecek. Ve inşallah yine kendi ilçelerinde tarım, turizm ve sanayisi başta olmak üzere iş insanı, girişimci ya da nitelikli çalışma imkanına sahip olacak.”


Kanar, yeni yatırımın Mustafakemalpaşalı sanayici, KOBİ ve esnaflara büyük ivme ve değer katacağını da sözlerine ekledi.

#Bursa
#Mustafa Kemal Paşa
#istihdam
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