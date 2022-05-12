Casusluktan yargılanan DEVA Partisi üyesi Metin Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı verildi

Cudi Dağı eteklerinde raket sesleri yükselecek

Geçen yıl Ulusal Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın yapıldığı Şırnak, bu yıl da 10 ülkeden 100 sporcunun katılacağı Uluslararası 14 Yaş Cudi Cup Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak. Cudi Dağı eteklerinde Şırnak Üniversitesi Kampüs yerleşkesinde kurulan 4'ü açık, 2'si kapalı 6 kortta, 16-22 Mayıs'ta yapılacak turnuvada; gündüz spor müsabakaları, gece ise konser ve sanatsal etkinlikler düzenlenecek.

