Gündem Casusluktan yargılanan DEVA Partisi üyesi Metin Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı verildi
ANKARA

Casusluktan yargılanan DEVA Partisi üyesi Metin Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın "casusluk" suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada tahliyesine yönelik itirazı kabul edildi.

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Haber Merkezi DHA
DEVA Partisi üyesi Metin Gürcan hakkında tekrar tutuklama kararı verildi​
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Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde dün basın ve izleyicilere kapalı görülen duruşmada sanık Gürcan'ın, yurt dışı yasağı adli kontrol hükmü uygulanarak tahliyesine karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürcan'ın tahliyesine itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, dosyadaki mevcut delil durumu ve isnat edilen suçlamalara ilişkin cezanın üst sınırına dikkati çekilerek adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Gürcan'ın yeniden tutuklanması istendi.

Dosyanın gönderildiği Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını kabul etti.

Gürcan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Casusluktan yargılanan Metin Gürcan'ın tahliyesine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan itiraz
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