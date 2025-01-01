Devlet Bahçeli 77'nci yaşına girdi

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yeni yaşına girdi. 77'nci yaşına basan Bahçeli’nin yeni yaşı, parti yönetimi ve sevenleri tarafından kutlandı. Sosyal medya üzerinden birçok tebrik mesajı paylaşıldı.

Cenab-ı Hakk’ın inayetiyle Türk Milletine hizmeti bir şeref nişanesi gibi taşıyan muhterem liderimizin her adımı, kutlu dava için ortaya konan bir adanmışlığın işaretidir. Türk Milletine olan sadakatiyle, istikbalimizin ve istiklâlimizin teminatı olan liderimiz, Türk dünyasının kılavuz yıldızı ve Milliyetçi Hareketin gür sedasıdır.