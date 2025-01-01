Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 77'nci yaşına girdi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yeni yaşına girdi. 77'nci yaşına basan Bahçeli’nin yeni yaşı, parti yönetimi ve sevenleri tarafından kutlandı. Sosyal medya üzerinden birçok tebrik mesajı paylaşıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri, doğum günü vesilesiyle Bahçeli’ye duydukları saygı ve bağlılığı dile getiren mesajlar yayımladı.
Türk Milletinin yolbaşçısı, Türk Dünyasının, Milliyetçi ve Ülkücü camiamızın sarsılmaz lideri, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin doğum gününü en kalbî hislerle kutluyorum.
Cenab-ı Hakk’ın inayetiyle Türk Milletine hizmeti bir şeref nişanesi gibi taşıyan muhterem liderimizin her adımı, kutlu dava için ortaya konan bir adanmışlığın işaretidir. Türk Milletine olan sadakatiyle, istikbalimizin ve istiklâlimizin teminatı olan liderimiz, Türk dünyasının kılavuz yıldızı ve Milliyetçi Hareketin gür sedasıdır.
Saygıdeğer Liderim ve Genel Başkanım; ömrünüz daim olsun, adınız nesiller boyu şanla, şerefle yad edilsin, Doğum gününüz kutlu olsun…