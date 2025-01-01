Kaynaşma menşeli siyaset dönemi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörist başı Abdullah Öcalan ile DEM parti arasındaki görüşmenin hayırlı bir başlangıcın ivmesi olduğunu söyledi.

Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Bahçeli, “Mücadelemiz, süper güç Türkiye’nin gerçekleşmesine hizmettir. Yeni yüzyılın ana çatısı kutuplaşmayı dışlayıp kucaklaşmayı esas amil kabul eden kaynaşma menşeli yeni bir siyasetle örülmelidir” dedi.

YENİ DÖNEMİN MİLADI OLDU

27 Kasım itibarıyla Suriye’de yaşanan seri ve baş döndürücü gelişmelerin katil Esed’in 8 Aralık’ta ülkesini terk etmesiyle yeni bir dönemin miladı olduğuna dikkat çeken Bahçeli, şöyle devam etti: “Suriye’nin istikrarı, huzuru ve barışçıl siyasi ortamı bölge ülkeleriyle Türkiye’nin ortak yararınadır. Suriye’de provası yapılan ve devamlı tahrik edilen etnik ve mezhep temelli kamplaşmanın ülkemiz ve bölgemiz adına devasa tehditler vadettiği de açıktır. Üniter Suriye Cumhuriyeti daima Türkiye Cumhuriyeti’nin dost ve kardeş ülkesi olacaktır.”

YA SİLAHLAR YA TUTANLAR GÖMÜLECEK

“Yeni şartlarda, dönüşen konjonktürde, değişen güç dengelerinde, oyun kurucu Türkiye’nin karşısında PKK/YPG terör örgütünün Irak’ın kuzeyiyle birlikte Fırat’ın batısı veya doğusunda tutunması hayaldir ve tasfiyesi kaçınılmazdır. Mücavir topraklardan kaynaklanan terörist emel ve eylemlerinin harekat ve manevra sahası kalmamıştır. Silahlar ya gömülecek ya da silah tutanlar gömülecektir. Türk ile Kürt’ün arasına girmek, fitneye koçbaşılık yapmak, bozgunculuk ve bölücülük dayatmasıyla bin yıllık kardeşliği baltalamaya çalışmak boşuna bir hevestir. Türk milleti bu ihanete boyun eğmeyecektir. Türk-Kürt kardeşliğiyle inşa ve ihya edilen Türk milleti kimliği, yeni yüzyılın demokratik itibarı, haysiyet ve hürriyet timsali olmayı hak etmektedir.”

AÇILIM DİYE BİR SÜREÇ YOK

Manasız kuşkulara, maksatlı kurcalamalara ve mesnetsiz kuruntulara yer olmadığını belirten Bahçeli, şöyle devam etti: “Ortada yeni bir çözüm veya açılım diye bir süreç hiç yoktur. Olan ve olması gereken milli beka ve gelecek adına muhataplarının aktif, ön şartsız, hesapsız, hilesiz, güven veren ve hasbi şekilde devreye girmesidir. Oyalanacak ve israf edilecek vakit kalmamıştır. Türkiye için kader ve karar anı gelmiştir. Ya bir ve beraber kardeşçe yaşayacağız ya da dış dayatmalarla, bölgesel fay hatlarının kırılmasıyla tetiklenen şiddetli bir yıkıma maruz kalacağız.”

EYLEME GEÇMELİ

“Birlik ve kardeşliğimizi perçinlemenin, pekiştirmenin ve pekleştirmenin tarihi mesuliyeti omuzlarımızdadır. Türk vatanı; üzerinde yaşayan, altında yatan, henüz doğmamış bulunan herkesindir. İmralı ile DEM Parti temsilcileri arasında 28 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen görüşme ve bu görüşmenin genel hatlarıyla medyaya yansıyan bazı bölümleri demokrasiyi, Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları nispeten takviye etmekle kalmamış hayırlı bir başlangıcın ivmesi olmuştur. Sırayı sözden eylem safhasına geçiş almalı, nihayetinde müspet ve müşahhas sonuçların kademe kademe sahnelenmesi gecikmeksizin ifa ve ilan edilmelidir.”

Türkiye iç çatışma girdabına düşmez

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde katledilen Narin Güran’ın, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde hayattan kopartılan Sıla bebeğin 2024 yılında herkesi kahrettiğini vurgulayan Bahçeli, “Adımız ve anılarımız, acılarımız kadar bir ve aynıdır. Çözümsüzlüğe havale edilip muhasım çevrelerin eline koz olarak geçecek, müteakiben aleyhimize silah gibi kullanılacak hiçbir sorun alanımız olmamalıdır. Milli birlik ve dayanışma hasletimiz Cudi kadar göz alıcı, Toroslar kadar sıralı, Fırat kadar engin, Dicle kadar coşkun, zeybek kadar canlı, bar, horon ve karşılama kadar heyecanlıdır. Türkiye iç çatışma girdabına asla düşmeyecektir” değerlendirmesi yaptı.







