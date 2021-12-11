​Devlet Bahçeli: CHP’yi HDP’den ayırt etmek imkansız

Devlet Bahçeli: PKK'yı HDP'den, HDP'yi CHP'den ayırmak imkansız bir hale gelmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu. CHP'nin HDP'nin taşeronu haline geldiğini belirten Bahçeli, 'Terör örgütü elebaşlarını şımartan pervasızlaştıran CHP ve zilletin diğer ortaklardır. Türkiye'de hainin hukuku değil, milletin hukuku geçerlidir. Şerefsizin hukuku değil şeref ve namus güvencesi Türk hukuku egemendir.



Helalleşme peşinde koşan Kılıçdaroğlu PKK'lı hainlere bir şey söyle de görelim. 'Ne sokağı, kimi indiriyorsunuz? Dış destek nedir?' diyerek höykür de durduğun yeri öğrenelim.



CHP'nin kumanda odası ele geçirilmiş, yönetimi işgal edilmiştir. Buradan bakınca PKK'yı HDP'den, HDP'yi CHP'den ayırmak imkansız bir hale gelmiştir. Terörist Duran Kalkan'ın CHP'ye nüfuz etmesi, bu partinin Kandil'den yönetilmeye başlanması önce CHP'ye oy verenlere hakaret, devamında vatana ve millete karşı da affı imkansız bir suçtur.



Sayın Kılıçdaroğlu, helalleşmeye geçmeden evvel üzerindeki ambargodan, terör yaptırımlarından, Türkiye düşmanlarının çekim alanından kurtulmayı denersen en doğru şeyi yapmış olursun. HDP, PKK'nın bir yüzüyse, CHP de artık diğer yüzüdür.

