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ANKARA

Devlet Bahçeli: CHP’yi HDP’den ayırt etmek imkansız

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun istikametinin kaybolduğunu söyleyerek, “Artık CHP’yi HDP’den, Kılıçdaroğlu’nu terörist Demirtaş veya terörist Karayılan’dan ayırt etmek, ayrı değerlendirmek neredeyse imkansızdır” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Devlet Bahçeli: CHP’yi HDP’den ayırt etmek imkansız
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Operasyonu Bölgesi’nde şehit olan askerlerimiz için başsağlığı dileyen Bahçeli, terörle mücadeleden geri adım atılmayacağını belirterek “İçişleri Bakanlığımızın bütçesi görüşülürken, CHP’li ve HDP’li milletvekillerinin beka mücadelemizden intikam alır gibi, şehitlerimize hakaret edercesine, kahraman güvenlik görevlilerimize saldırırcasına öfke nöbetine kapılmaları, nefret diline kapılanmaları aleni zillettir” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NUN İSTİKAMETİ KAYBOLDU

“TBMM’de yaşanan karmaşa ve siyasi kundakçıların tacizleri asla tesadüfi değildir” diyen Genel Başkan Bahçeli şunları kaydetti:

  • “Artık CHP’yi HDP’den, Kılıçdaroğlu’nu terörist Demirtaş veya terörist Karayılan’dan ayırt etmek, ayrı değerlendirmek neredeyse imkansızdır. Eline ve diline hakim olamayan, şuur ve ruhunu çaldıran Kılıçdaroğlu istikameti kaybolan, iradesine terörizmin ambargo koyduğu bir şahıstır. Bir HDP’li vekilin ‘Kürdistan’a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz’ açıklamasına sessiz kalıp bu bölücünün Genel Kurul çalışmalarına 3 birleşim katılmama cezasına itiraz eden Kandil’in yeni CHP’sidir. İçişleri Bakanımıza çakal demek de soysuzluk ve terör seviciliktir.”

Devlet Bahçeli: PKK'yı HDP'den, HDP'yi CHP'den ayırmak imkansız bir hale gelmiştir
OYNAT 02:30
Devlet Bahçeli: PKK'yı HDP'den, HDP'yi CHP'den ayırmak imkansız bir hale gelmiştir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu. CHP'nin HDP'nin taşeronu haline geldiğini belirten Bahçeli, 'Terör örgütü elebaşlarını şımartan pervasızlaştıran CHP ve zilletin diğer ortaklardır. Türkiye'de hainin hukuku değil, milletin hukuku geçerlidir. Şerefsizin hukuku değil şeref ve namus güvencesi Türk hukuku egemendir.

Helalleşme peşinde koşan Kılıçdaroğlu PKK'lı hainlere bir şey söyle de görelim. 'Ne sokağı, kimi indiriyorsunuz? Dış destek nedir?' diyerek höykür de durduğun yeri öğrenelim.

CHP'nin kumanda odası ele geçirilmiş, yönetimi işgal edilmiştir. Buradan bakınca PKK'yı HDP'den, HDP'yi CHP'den ayırmak imkansız bir hale gelmiştir. Terörist Duran Kalkan'ın CHP'ye nüfuz etmesi, bu partinin Kandil'den yönetilmeye başlanması önce CHP'ye oy verenlere hakaret, devamında vatana ve millete karşı da affı imkansız bir suçtur.

Sayın Kılıçdaroğlu, helalleşmeye geçmeden evvel üzerindeki ambargodan, terör yaptırımlarından, Türkiye düşmanlarının çekim alanından kurtulmayı denersen en doğru şeyi yapmış olursun. HDP, PKK'nın bir yüzüyse, CHP de artık diğer yüzüdür.

Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Terörizmin ambargo koyduğu şahıs
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Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Terörizmin ambargo koyduğu şahıs
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