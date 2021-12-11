Devlet Bahçeli: CHP’yi HDP’den ayırt etmek imkansız
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun istikametinin kaybolduğunu söyleyerek, “Artık CHP’yi HDP’den, Kılıçdaroğlu’nu terörist Demirtaş veya terörist Karayılan’dan ayırt etmek, ayrı değerlendirmek neredeyse imkansızdır” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Operasyonu Bölgesi’nde şehit olan askerlerimiz için başsağlığı dileyen Bahçeli, terörle mücadeleden geri adım atılmayacağını belirterek “İçişleri Bakanlığımızın bütçesi görüşülürken, CHP’li ve HDP’li milletvekillerinin beka mücadelemizden intikam alır gibi, şehitlerimize hakaret edercesine, kahraman güvenlik görevlilerimize saldırırcasına öfke nöbetine kapılmaları, nefret diline kapılanmaları aleni zillettir” dedi.
KILIÇDAROĞLU’NUN İSTİKAMETİ KAYBOLDU
“TBMM’de yaşanan karmaşa ve siyasi kundakçıların tacizleri asla tesadüfi değildir” diyen Genel Başkan Bahçeli şunları kaydetti:
“Artık CHP’yi HDP’den, Kılıçdaroğlu’nu terörist Demirtaş veya terörist Karayılan’dan ayırt etmek, ayrı değerlendirmek neredeyse imkansızdır. Eline ve diline hakim olamayan, şuur ve ruhunu çaldıran Kılıçdaroğlu istikameti kaybolan, iradesine terörizmin ambargo koyduğu bir şahıstır. Bir HDP’li vekilin ‘Kürdistan’a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz’ açıklamasına sessiz kalıp bu bölücünün Genel Kurul çalışmalarına 3 birleşim katılmama cezasına itiraz eden Kandil’in yeni CHP’sidir. İçişleri Bakanımıza çakal demek de soysuzluk ve terör seviciliktir.”