|
Gündem

Demlenmiş CHP komada

MHP lideri Bahçeli, Manisa mitinginde CHP’yi eleştirdi. Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir adayı Cengiz Ergün'e destek isteyen Bahçeli, terör örgütü destekçilerinin insan içine çıkmaya utandıklarını belirterek, “Demlenmiş CHP komaya girmiştir. Allah ülkemizi zillet ittifakından korumuş” dedi.

04:00 - 5/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:26 - 5/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli.
Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin” sloganıyla Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açık hava toplantısında alanı dolduran binlerce kişiye seslendi. Yerel seçime işaret eden Bahçeli, “İnanıyorum ki Manisa yine sevdalılarına kucağını açacak, varlığına ve birliğine ipotek koydurmayacaktır” dedi. MHP'yi temsilen Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün'e destek isteyen Bahçeli, CHP'ye yüklendi: “Bir yanda bölücü terör örgütünün emellerine sarılmaktan ve DEM'cilerin kuklası olmaktan utanmayanlar, diğer yanda Manisa sokaklarında yürümeye, insan ve toplum içine çıkmaya yüzleri kalmayanlar mefluç haldedir. Demlenmiş CHP komaya girmiş. Demlenmiş CHP kontrolden çıkmış. CHP'nin terör örgütleriyle arasına mesafe koyması, demlenmek yerine demokratlaşması ve faşizan çizgiden uzaklaşması lazımdır. Aziz Manisalılar, Manisa'nın evladı olan Özgür'e özgürce sahip çıkın, demlenmiş siyasetten uzaklaşmasını temin edin. 8 ay evvel Türkiye'yi birlikte yönetmek için beraber hareket edenler bugün birbirlerine demedik laf bırakmıyor. Allah ülkemizi zillet ittifakından korumuş. Hakikaten verilmiş sadakamız varmış.”


Bahçeli: Manisa birliğine ipotek koydurmayacak
Bahçeli: Manisa birliğine ipotek koydurmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa’da "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "31 Mart'ta da yerel seçimlerde de inanıyorum ki Manisa yine sevdalılarına kucağını açacaktır. Varlığına ve birliğine ipotek koydurmayacaktır" dedi. Bahçeli, "Hizmet kervanımız 31 Mart'tan sonra hızlanacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan Güldür Güldür'ün 'Gazi' skecine tepki gösteren Bahçeli, "Bir mizah programında rol alan soytarıların, gazilerimize şerefsizce hakaret etmeleri, yüzyıl önce Cumhuriyet'in ilanına küstahça atılan 'darbe' iftirası, 'baskı var' diyerek şehitlerimize rahmet okumayan korkakların varlığı, kahraman evlatlarımızın kanını döken terör saldırıları, gün be gün azgınlaşan bölücü dayatmalar çok dikkat çekici provokasyonlardır ve kaynak üstü dışarıdadır" ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca İzmir'de taksiciyi katleden caninin vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini dile getirdi.


#siyaset
#Devlet Bahçeli
#DEM
#CHP
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti Tekirdağ İlçe Belediye Başkan Adayları İsim Listesi açıklandı: İşte MHP Muratlı ve Saray adayları