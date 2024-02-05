MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin” sloganıyla Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açık hava toplantısında alanı dolduran binlerce kişiye seslendi. Yerel seçime işaret eden Bahçeli, “İnanıyorum ki Manisa yine sevdalılarına kucağını açacak, varlığına ve birliğine ipotek koydurmayacaktır” dedi. MHP'yi temsilen Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün'e destek isteyen Bahçeli, CHP'ye yüklendi: “Bir yanda bölücü terör örgütünün emellerine sarılmaktan ve DEM'cilerin kuklası olmaktan utanmayanlar, diğer yanda Manisa sokaklarında yürümeye, insan ve toplum içine çıkmaya yüzleri kalmayanlar mefluç haldedir. Demlenmiş CHP komaya girmiş. Demlenmiş CHP kontrolden çıkmış. CHP'nin terör örgütleriyle arasına mesafe koyması, demlenmek yerine demokratlaşması ve faşizan çizgiden uzaklaşması lazımdır. Aziz Manisalılar, Manisa'nın evladı olan Özgür'e özgürce sahip çıkın, demlenmiş siyasetten uzaklaşmasını temin edin. 8 ay evvel Türkiye'yi birlikte yönetmek için beraber hareket edenler bugün birbirlerine demedik laf bırakmıyor. Allah ülkemizi zillet ittifakından korumuş. Hakikaten verilmiş sadakamız varmış.”