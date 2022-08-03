Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı: Müfettişler KPSS soru incelemelerine başladı

KPSS'de çıkan soruların, sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gündemini meşgul eden konuyla ilgili olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi.
HALİS AYGÜN GÖREVDEN ALINDI
KPSS'de sızıntı iddiası sonrası gözler ÖSMY Başkanı Halis Aygül'e çevrildi. İddiaların araştırılması sürecinde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise görevden alınmıştı.
MÜFETTİŞLER SORU İNCELEMELERİNE BAŞLADI
Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı ise müfettişlerin bugün ÖSYM'e Arıncı, "Bugün, DDK müfettişleri KPSS soru incelemelerine başladı. Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edilecek. Problemli bir durum var gibi gözüküyor.'' dedi.