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Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı: Müfettişler KPSS soru incelemelerine başladı

KPSS'de çıkan soruların, sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gündemini meşgul eden konuyla ilgili olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi. Son olarak, Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri KPSS soru incelemelerine başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı: Müfettişler ÖSYMye gidecek
DDK Başkanı Yunus Arıncı

KPSS'de çıkan soruların, sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gündemini meşgul eden konuyla ilgili olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi.

HALİS AYGÜN GÖREVDEN ALINDI

KPSS'de sızıntı iddiası sonrası gözler ÖSMY Başkanı Halis Aygül'e çevrildi. İddiaların araştırılması sürecinde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise görevden alınmıştı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı
GÜNDEM
ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı

MÜFETTİŞLER SORU İNCELEMELERİNE BAŞLADI

Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı ise müfettişlerin bugün ÖSYM'e Arıncı, "Bugün, DDK müfettişleri KPSS soru incelemelerine başladı. Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edilecek. Problemli bir durum var gibi gözüküyor.'' dedi.

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2022 KPSS soruları çalındı mı? '20 sorunun birebir aynısı çıktı' iddiaları sonrası ÖSYM'den açıklama

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